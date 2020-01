Remont al. Hallera w Gdańsku rozpocznie się jeszcze przed wakacjami

Władze Gdańska do remontu jednej z najważniejszych arterii Dolnego Wrzeszcza przymierzały się od dłuższego czasu. Na potrzebę tej inwestycji wielokrotnie zwracali uwagę radni i mieszkańcy dzielnicy. Jezdnia i pozostałe elementy infrastruktury na tym odcinku alei są bowiem w bardzo kiepskim stanie.

Teraz wreszcie przetarg na wyłonienie wykonawcy inwestycji ogłosiła Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska. Prace mają rozpocząć się jeszcze w pierwszym kwartale roku, a zakończyć przed wakacjami.

Modernizacja obejmie prawie kilometrowy odcinek alei prowadzącej do plaży w Brzeźnie. Pierwszy etap prac wykonywany będzie na odcinku od ul. Okrzei do skrzyżowania z ul. Mickiewicza (bez wyremontowanego wcześniej skrzyżowania z ul. Reja), drugi etap robót obejmie fragment alei od ul. Mickiewicza do ul. Kościuszki.

Zadanie obejmuje dokładnie:

* remont nawierzchni jezdni wraz z wymianą konstrukcji nawierzchni na całym remontowanym odcinku,

* remont nawierzchni zatok postojowych,

* remont nawierzchni chodników,

* wymianę krawężników i obrzeży,

* regulację dojść, chodników oraz zjazdów z posesji do posesji w granicach pasa drogowego i na działkach przyległych do pasa drogowego,

* regulację armatury i zabezpieczenie istniejącego uzbrojenia terenu,

* nowe oznakowanie poziome i pionowe,

* nasadzenia trawników wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości,

* nasadzenia krzewów wraz z pielęgnacją w okresie pierwszych 36 miesięcy obowiązywania gwarancji jakości.