Remont dla Duszy. Dom Wojtka Duszy na Chełmie zmienił się nie do poznania! Zbiórka pieniędzy nadal trwa [ZDJĘCIA]

43-letni Wojtek Dusza jeszcze do niedawna mieszkał w opłakanych warunkach w jednym z domów na gdańskim Chełmie. Jednak dzięki pomocy byłego sąsiada i wielu ludzi o dobrych sercach to się radykalnie zmieniło. Efekty internetowej zbiórki zaskoczyły wszystkich. Wyremontowano znacznie więcej, niż to było w pierwotnych planach. Nadal zbierane są środki na ukończenie remontu.