Remont dworca kolejowego PKP Gdańsk Wrzeszcz. Zdjęcia z drona

Remont dworca kolejowego Gdańsk Główny PKP ruszył wiosną 2020 roku. Od tego momentu miejsce bardzo się zmieniło. W ciągu minionych miesięcy m.in. odnowiono wieżę zegarową, a także położono nowe poszycie dachowe. Zakładano, że prace potrwają do końca 2021 roku. Remont się jednak przedłużył. Szacuje się, że potrwa do końca 2022 roku.

Dworzec Gdańsk Wrzeszcz. Do kiedy potrwa remont?

Wspomniane miejsce nie jest jedynym, które zostanie zmodernizowane do końca 2022 roku. Do tego czasu mają też potrwać prace remontowe na stacji Dworzec Gdańsk Wrzeszcz. Obiekt po modernizacji stanie się jedną, spójną bryłą. Elewacja zostanie wykonana ze szkła i stali. Z kolei na dachu pojawi się zieleń, która zajmie prawie 400 mkw. Także podróżni nie będą mieli na co narzekać:

W nowy sposób zaaranżowana zostanie również przestrzeń obsługi podróżnych. Zaprojektowano ją jako przestronny, nowocześnie urządzony hol pełniący funkcję poczekalni z kasami biletowymi i dwoma lokalami handlowymi. Podróżni znajdą tam ławki, kosze, gabloty z rozkładem jazdy, elektroniczne tablice przyjazdów i odjazdów pociągów oraz nowoczesny system informacji głosowej. Na szklanych panelach, na jednej ze ściany nowego holu, zostaną umieszczone grafiki przedstawiające wygląd dworca na przestrzeni przeszło 150 lat — podaje gdansk.pl

.

Zanim jednak Dworzec Gdańsk Wrzeszcz przywita podróżujących odświeżonym wizerunkiem, prace w tym miejscu trwają w najlepsze. Zobaczcie najświeższe zdjęcia z placu budowy i przekonajcie się, na jakim aktualnie są etapie.