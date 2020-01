Remont generalny Ogarnej stanął pod znakiem zapytania

Ulica Ogarna, wraz z kilkoma innymi ulicami Śródmieścia, była przewidziana do remontu w 2019 r. Z powodu konieczności jej przeprojektowania (z uwzględnieniem pasów rowerowych oraz monitoringu wizyjnego) roboty budowlane przełożono na ten rok. Tymczasem, jak wynika z odpowiedzi udzielonej radnemu Andrzejowi Skibie, inwestycja nie dojdzie do skutku, przynajmniej w części dotyczącej ostatecznego wyglądu ulicy.

„Po uzyskaniu pozytywnych opinii do zaktualizowanej dokumentacji projektowej planowano przystąpić do robót budowlanych w koordynacji z Gdańską Infrastrukturą Wodociągowo-Kanalizacyjną sp. z o.o., która to planuje przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Ogarnej. Niemniej z powodu negatywnej opinii Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków dla aktualizowanej dokumentacji projektowej branży drogowej GIWK sam zmuszony jest przystąpić do robót budowlanych dla sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wykonując tylko odtworzenia nawierzchni istniejącego stanu, tj. nawierzchni bitumicznej” - czytamy w odpowiedzi wiceprezydenta Gdańska Alana Aleksandrowicza. Magistrat doprecyzowuje, że punktem spornym są zaproponowane w projekcie materiały, podobne do tych zastosowanych na ul. św. Ducha.