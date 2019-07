Remont linii tramwajowej na gdańskich Stogach. Kiedy znów będą kursować tramwaje?

Ostatecznie przejezdność torowiska na odcinku od al. Sucharskiego do ul. Zimnej planowana jest na 15 października. Tramwajem na plażę pojedziemy natomiast w połowie 2020 roku, a do czasu zakończenia przebudowy torowiska, dojazd nad morze zapewniony będzie autobusową komunikacją zastępczą.

Przebudowa linii tramwajowej to kilka inwestycji w jednej

Realizacja przebudowy linii tramwajowej podzielona jest na trzy odcinki. Pierwszy, obejmuje ul. Budzysza, na wysokości od skrzyżowania z ul. Sucharskiego do skrzyżowania z ul. Skiby. Drugi odcinek dotyczy ul. Stryjewskiego od skrzyżowania z ul. Skiby do skrzyżowania ul. Nowotnej z ul. Kruczą oraz pętli ”Pasanil". Ostatni odcinek obejmuje ul. Nowotną od ul. Kruczej do pętli "Stogi Plaża". Łącznie na Stogach przebudowanych jest ok. 3,7 km torów tramwajowych i ok. 2,5 km dróg.