Remont przy Dworcu Głównym PKP w Gdańsku. Szczyt utrudnień w modernizowanym przejściu podziemnym [zdjęcia]

W tym tygodniu w przejściu podziemnym między City Forum a dworcem PKS, zamknięta dla pasażerów została część przy dawnych kasach SKM. Oznacza to spore utrudnienia dla pieszych, szczególnie tych mających problemy z poruszaniem się po schodach. Potrwają one do 4 grudnia.

Na stacji Gdańsk Główny podróżni korzystają z wyremontowanego przejścia podziemnego z budynku dworca na perony nr 1 i 2. Teraz analogiczne prace prowadzone są w tunelu między City Forum a Dworcem PKS. W związku z nimi konieczne było zamknięcie ważnej komunikacyjnie części tego przejścia. Czytaj także Krok w stronę dwóch węzłów integracyjnych w Gdańsku Utrudnione przejście w tunelu Prowadzone prace polegają m.in. na wymianie posadzek, ścian, sufitów czy oświetlenia. Teraz droga między peronami (także tymi SKM) a miastem częściowo odbywa się na powierzchni. Podróżni zamkniętą część tunelu omijają dzięki dwóm zejściom ze schodami - przy restauracjach KFC oraz McDonald's. Problemy podróżnym o ograniczonych możliwościach sprawiają szczególnie pierwsze z tych schodów, bo w przeciwieństwie do tych koło McDonald's, nie ma przy nich platformy dla wózków. W gablotach są wywieszone numery telefonów, pod które można zadzwonić i zgłosić obsłudze dworca chęć wejścia do pociągu na stacji Gdańsk Główny. W takim wypadku pracownicy wspólnie z ochroniarzami pomagają takiej osobie. Przypominamy, że od niedawna pociągi w Gdańsku Głównym odjeżdżają już z obu wyremontowanych peronów dalekobieżnych. Wymieniono na nich wiaty, ustawiono nowe ławki, zamontowano energooszczędne oświetlenie w postaci stylizowanych na historyczne lamp. Na peronach są gabloty informacyjne oraz czytelne oznakowanie, gwarantujące podróżnym dobrą orientację na stacji. Zmodernizowane perony są wyższe, co ułatwia pasażerom korzystanie z pociągów. Czytaj także Problem z bezdomnymi koczującymi w tunelu przy dworcu PKP Do stycznia, który jest terminem zakończenia całej inwestycji PKP PLK, przyjdzie jeszcze pasażerom poczekać na uruchomienie czterech nowych wind oraz tylu samo par schodów ruchomych prowadzących z przejścia podziemnego na peron. Czytaj także Wybrano wykonawcę remontu. Kiedy rozpoczną się prace? Poza pracami na peronach i w tunelu za które odpowiada PKP PLK, rozpoczęły się już roboty przy innej inwestycji, czyli remoncie gmachu Dworca Głównego. Wideo