Remont tunelu przy Dworcu Głównym PKP w Gdańsku. Podróżni skarżą się na zachowanie osób bezdomnych

- Od początku czerwca otrzymaliśmy 23 zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych przebywających na terenie lub w okolicy Dworca Głównego. Zgłaszający informowali przede wszystkim o osobach bezdomnych śpiących na przystankach autobusowych i tramwajowych. Jedno zgłoszenie z 21 sierpnia dotyczyło bezdomnego, który zaczepiał przechodniów na przystankach autobusowych przy Dworcu Głównym. Na chwilę obecną nie dotarło do nas żadne zgłoszenie o napastliwych bezdomnych przy wejściu na peron SKM. Jeśli o chodzi o zgłoszenia dotyczące osób bezdomnych, patrol straży miejskiej na miejscu sprawdza, jak wygląda sytuacja. Za każdym razem funkcjonariusze pytają, czy bezdomny potrzebuje pomocy. Informują go też, gdzie może uzyskać wsparcie. Na stałe współpracują również z instytucjami, które zajmują się osobami bezdomnymi. Trzeba jednak zaznaczyć, że bezdomni nie zawsze chcą jakąkolwiek pomoc przyjąć, a zmusić ich do tego nie można. Jeśli osoba bezdomna potrzebuje pomocy medycznej, patrol wzywa na miejsce pogotowie ratunkowe. Jeśli jest pod wpływem alkoholu, zabiera ją do Pogotowia Socjalnego - mówi o działaniach Straży Miejskiej jej rzeczniczka Marta Drzewiecka.

