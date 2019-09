Remont ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku. Utrudnienia od 12.09.2019

Remont ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku

Prace na remontowanym odcinku ul. Świętokrzyskiej w Gdańsku prowadzone będą etapowo na odcinkach o długości ok. 50 metrów. Etap I organizacji ruchu obejmuje wyłączenie z ruchu jednego pasa jezdni ul. Świętokrzyskiej (kierunek Gdańsk) na odcinku od skrzyżowania z ul. Wieżycką do posesji nr 69. Prace prowadzone będą na odcinkach ok. 50 m, a zawężenie jezdni przesuwać się będzie w miarę postępu robót.

Na zawężonym odcinku jezdni obowiązywać będzie ruch wahadłowy. Ruch sterowany będzie sygnalizacją świetlną, a dodatkowo w okresie szczytu porannego i południowego (w godzinach 6-10 i 14-19) sterowanie ruchem będzie wspomagane ręcznie, dając priorytet relacji bardziej obciążonej.

Ruch pieszy odbywać się będzie po wyznaczonych ciągach, drugą stroną ulicy. Prace na wprowadzonej organizacji ruchu potrwają ok. 3 tygodni.