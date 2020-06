Remont Wiadukt Biskupia Górka w Gdańsku. Zakończył się trzeci etap prac, co już zrobiono?

Z końcem maja na Biskupiej Górce zakończył się kolejny etap budowy drugiej nitki wiaduktu nad torami kolejowymi. Zakończono montaż m.in. trzeciego, ostatniego łuku konstrukcji stalowej. Zamontowano cięgna linowe i podwieszono ruszt dolny konstrukcji stalowej do łuku. Prace prowadzone są również na estakadzie dojazdowej do wiaduktu. W maju wykonano płytę ustroju nośnego estakady. Aktualnie trwają prace przygotowawcze do układania izolacji wodochronnej i krawężników. Przejezdność na wiadukcie zostanie zapewniona w IV kwartale 2020.

W ostatnich tygodniach dokończono również budowę nasypu drogowego, układanie warstw podbudowy i dolnych warstw bitumicznych jezdni północnej. Ponadto trwają roboty drogowe w rejonie skrzyżowania ul. Augustyńskiego z ul. Rzeźnicką oraz w rejonie skrzyżowania ul. Toruńskiej z ul. Okopową i ul. Św. Trójcy.