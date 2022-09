Remont zadaszeń jednego z przejść podziemnych w Gdańsku. Utrudnienia dla pieszych

Wstępnie termin zakończenia I etapu robót został wyznaczony na koniec listopada. W tym czasie prace będą odbywać się od strony centrali firmy LPP (Łąkowa 39/44).

- Niezbędne będzie zamknięcie pochylni prowadzących do tunelu po obu jego stronach - informuje rzeczniczka prasowa Gdańskiego Zarządu Dróg i Zieleni, Magdalena Kiljan. - Piesi będą mogli korzystać w tym czasie ze schodów lub przejścia naziemnego. Po ok. miesiącu konieczne będzie całkowite zamknięcie przejścia przez tunel. Dojście do przystanków tramwajowych możliwe będzie przejściem naziemnym.