Remonty i utrudnienia na pomorskich drogach w weekend

Obwodnica Trójmiasta

W czwartek, 8 sierpnia od godz. 21 do godz. 14 w sobotę 10 sierpnia, wykonywany będzie remont fragmentu nawierzchni obwodnicy w okolicach węzła Gdańsk Południe na prawym pasie w kierunku Gdyni. Ruch na czas robót będzie odbywać się lewym pasem oraz drogą zbiorczo-rozprowadzającą (równoległą do jezdni głównej). Drogowcy z GDDKiA zastrzegają, że w przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych prace zostaną wykonane w innym terminie.

Gdańsk

Ostatnie dni przyniosły prawdziwą drogową rewolucję w Oliwie. Wybierającym się do zoo czy tutejszego parku przez najbliższe miesiące odradzamy dojazd samochodem. W środę ruszył remont fragmentu chodnika ul. Polanki, a w czwartek przebudowa ul. Stary Rynek Oliwski. W pierwszym przypadku utrudnienia polegają na wprowadzeniu ruchu jednokierunkowego na ul. Polanki od ul. Obrońców Westerplatte do ul. Stary Rynek Oliwski (w stronę tej ulicy). Objazd do ul. Polanki zostanie poprowadzony ul. Rybińskiego, al. Grunwaldzką oraz ul. Derdowskiego. Te zmiany w organizacji ruchu potrwają do końca sierpnia. Dłużej, bo do 8 października, potrwają utrudnienia na ul. Stary Rynek Oliwski. Tymczasowa organizacja ruchu polega tu póki co na zwężeniu jezdni na wysokości skrzyżowania z ul. Kwietną. Ruch dwukierunkowy został zachowany. Zamknięty został natomiast wjazd/wyjazd z ul. Kwietnej. Tutejsze przejście dla pieszych zostało wyłączone z użytkowania. Cały zakres prac dotyczyć będzie ul. Stary Rynek Oliwski od wysokości wiaduktu nad Potokiem Oliwskim do skrzyżowania ul. J. Kanapariusza i Polanki. W zakres prac wchodzi - wymiana wodociągu na odcinku około 240 m, wymiana przyłączy wodociągowych oraz wykonanie nowej nawierzchni jezdni na tym odcinku drogi.