Reprezentacja bez Lewandowskiego. Listkiewicz: Nieszczęście jednego zawodnika otwiera szansę dla innego

A może nawet i szansa? Zdaniem byłego prezesa PZPN-u, z kontuzją gwiazdy reprezentacji należy się pogodzić i przejść do praktycznych rozwiązań.

- To oznacza to samo, co dla innych reprezentacji. W każdej reprezentacji zdarzają się kontuzje czołowych zawodników. Z tym się trzeba liczyć w sporcie. Teraz ogromna odpowiedzialność spoczywa na innych zawodnikach. Jeżeli bez Roberta sobie poradzimy w tym pierwszym meczu, to będzie bardzo optymistyczny sygnał także dla Roberta, bo zdejmie z niego całą presję oczekiwań - mówi Michał Listkiewicz i podkreśla, że piłka nożna jest na szczęście, grą zespołową. - Co innego w sporcie indywidualnym, gdzie jakiś kandydat na medal czy mistrzostwo ma kontuzję i wypada z zawodów. Tu jest natomiast jedenastu zawodników. Jest takie powiedzenie - nie ma ludzi niezastąpionych. Oczywiście Robert jest niezastąpiony - przyznaje.