Reprezentacja zagra w Gdańsku? W grze także Chorzów, Wrocław, wciąż Warszawa. Radosław Michalski: Organizacja meczów zawsze była perfekcyjna

Dla reprezentacji najważniejszy jest wyjazd do Rosji i mecz, który zostanie rozegrany 24 marca przyszłego roku. W kraju drużyna narodowa zaprezentuje się 29 marca, ale od wyniki starcia ze Sborną będzie zależało, jak ważne będzie to spotkanie. W przypadku pokonania Rosji nasza reprezentacja zmierzy się ze Szwecją albo Czechami, a stawką będzie wyjazd na mistrzostwa świata do Kataru. Jeśli biało-czerwoni odpadną w starciu z Rosją, to mają zagrać mecz towarzyski na pożegnanie Paulo Sousy. Ponoć pierwsze rozmowy mają odbywać się z federacjami Szkocji i Ukrainy, aby na mecz do Polski przyleciała wówczas ta reprezentacja, która przegra baraż w tej parze.

Oczywiście stadionem numer jeden do rozegrania tego meczu jest PGE Narodowy w Warszawie.

- Nie wiem, czy PGE Narodowy będzie dostępny. Zobaczymy, jak będzie wyglądała sytuacja w kraju, jak będzie rozwijał się koronawirus. Jesteśmy jednak przygotowani również na inne opcje, takie jak stadiony w Gdańsku, Wrocławiu czy Chorzowie – powiedział zaraz po losowaniu baraży Cezary Kulesza, prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.