Resovia Rzeszów - Lechia Gdańsk 20.08.2023 r. Znamy skład biało-zielonych! Camilo Mena zagra w pierwszym składzie?

Jak wygląda sytuacja kadrowa biało-zielonych przed meczem z Resovią? W klubie wciąż toczą się rozmowy z zawodnikami, którzy mogą trafić do zespołu. Nadal potrzebny jest środkowy obrońca i napastnik. Z pewnością na te pozycje patrzą władze klubu.

- Na 99 procent nie będzie z nami Miłosza Kałahura. Po meczu ze Zniczem nie mamy dodatkowych kontuzji w zespole. Jeśli chodzi o transfery, to jakieś rozmowy wciąż się toczą, ale nasza szatnia wygląda już coraz lepiej. Oczywiście ktoś może do nas trafić, ale już nie będzie takiego ciśnienia. Widzę w internecie, że ludzie żyją transferami Lechii i to jest bardzo fajne – przekonuje trener Grabowski.