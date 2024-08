Restauracja Rudy Kot w Gdańsku, zmieniła stylizację oraz nazwę: „Masło maślane”.

Restauracja „Rudy Kot” w Gdańsku przeszła metamorfozę! Po kocie już nie ma śladu, za to jest nowe, przepyszne menu i klimatyczne, nowoczesne wnętrza, które aż zachęcają do spędzenia czasu w restauracji. Restauracja „Masło maślane” mieści się na ul. Garncarskiej 18/20 i zaprasza wszystkich klientów i gości, do zobaczenia restauracji w nowej odsłonie i z nowymi daniami w menu, których łatwo nie będzie można zapomnieć. Restauracja „Masło Maślane”, serwuje tradycyjne dania kuchni polskiej. Zatem dla każdego, kto lubi polską kuchnię, dania w restauracji „Masło maślane”, będą ucztą dla podniebienia.

Stary kot pod młot, jednak z szacunkiem do historii

Miejsce znane dawniej jako „Rudy Kot”, zmieniło się nie do poznania. Śladów po starym, rudym kocie, już nie ma, a restauracja przeszła zupełną metamorfozę, jednak inwestorzy i właściciele, zachowali integralność tego miejsca w pewnych szczegółach, między innymi: oryginalną barierkę na klatce schodowej. Dołożono również wszelkich starań, aby to miejsce przywoływało atmosferę klubu, który działał tu kilkadziesiąt lat temu i gdzie bawiła się artystyczna bohema Trójmiasta. Upamiętniono również aktora Zbigniewa Cybulskiego kadrem z filmu "Do widzenia, do jutra". W końcu legendarny polski aktor występował tu ze swoim teatrem "Rudy kot" właśnie.