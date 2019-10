Restaurant Week. Kochaj jedzenie, nie marnuj! [rozmowa, patronat NaM]

To już 5 lat Restaurant Week. Co czeka nas tym razem? To wyjątkowy czas dla restauracji, gości i nas samych. Jednak bardziej od okrągłych urodzin cieszy sukces organizowanych przez nas kampanii społecznych towarzyszących festiwalowi. Ostatnia edycja pod hasłem #SzanujJedzenie była pod każdym względem rekordowa. Restauracje uczestniczące odwiedziło prawie 93 tys. gości, a każdy z nich skorzystał z festiwalu w sposób przyjazny środowisku. Staliśmy się największym wydarzeniem kulinarnym w kraju i gwarantujemy, że podczas rozpoczynającej się już w środę jesiennej edycji, utrzymamy poprzeczkę równie wysoko. Ile restauracji bierze udział w projekcie? Dotychczas w naszych festiwalach wzięło udział około 1200 restauracji. W najbliższej edycji Restaurant Weeka będzie to niecałe 400 w 40 największych polskich miastach. Nie planujemy zwiększania tej liczby, ponieważ skupiamy się na najlepszych restauracjach, które wybieramy wobec określonego klucza. Cenimy restauracje autorskie, autentyczne. Obowiązkiem jest obsługa kelnerska, dobre oceny i opinie w sieci oraz wśród naszych gości i ekspertów. Zdecydowana większość naszych gości korzysta z festiwalu, aby odkrywać nowe restauracje, nowe kuchnie i smaki, dlatego przy każdej edycji obowiązkowa jest rotacja minimum jednej piątej restauracji. Chcemy pokazać miejsca nowo otwarte, ale też nieznane. Naszą rolą jest wynajdywanie perełek, otwieranie drzwi do restauracji niedostępnych i pokazywanie ich szerokiej publiczności.

Na czym ma polegać akcja #KochajJedzenie?

Na dojrzałej, świadomej i pełnej szacunku miłości do jedzenia. Jest to kontynuacja popularnej kampanii #SzanujJedzenie, którą realizowaliśmy przy poprzedniej edycji festiwalu. Naszym celem jest uwrażliwienie odbiorców na ważny dla nas temat marnowania jedzenia. Dzięki systemowi wcześniejszego wyboru menu goście festiwalu wspierają niemarnowanie żywności w restauracjach. Restauracje znając bowiem wcześniej liczbę gości i ich menu, kupują dokładnie tyle składników, ile potrzeba. Rezerwacje stolików w festiwalowej cenie 49 zł za trzydaniowe doświadczenie i festiwalowy koktajl (prezent od sponsorów) dostępne są już na www.restaurantweek.pl. Ze względu na ogromną popularność z rezerwacją stolika nie warto czekać na ostatnią chwilę.

Co ma na celu ta ogólnopolska kampania społeczna?

Chcielibyśmy dołożyć cegiełkę do celu, jaki postawiło sobie ONZ ds. rolnictwa i wyżywienia, czyli ograniczeniu problemu marnowania jedzenia o połowę do 2030 roku. Na świecie marnujemy ponad 1/3 produkowanej żywności. To około miliarda ton rocznie o wartości prawie 4 trylionów złotych. Co więcej, na każdy kilogram wyprodukowanej żywności uwalniane jest do atmosfery 4,5 kg dwutlenku węgla. Gdyby marnowanie jedzenia było krajem, byłoby trzecim co do wielkości producentem gazów cieplarnianych zaraz po Chinach i USA. W Polsce marnuje się 9 milionów ton jedzenia rocznie. To bardzo wysokie, piąte miejsce w Unii Europejskiej. Marnujemy dwukrotnie więcej jedzenia niż bardziej zaludnione Niemcy czy Francja, a trzykrotnie więcej niż np. Rumunia. Według badania Kantar dla Federacji Polskich Banków Żywności prawie połowa ankietowanych przyznaje się do wyrzucania jedzenia. I to my, konsumenci odpowiadamy za ponad połowę marnowanej żywności. Jednak marnowanie żywności ma miejsce na każdym etapie produkcji i dystrybucji również w restauracjach, które odpowiadają za 12%, czyli prawie milion ton marnowanego jedzenia w skali roku w Polsce.