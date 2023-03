Retro giełda w Sopocie! Przenieś się w czasie do lat 80 i 90! Sentymentalny powrót do przeszłości OPRAC.: Redakcja

Dla starszych to możliwość sentymentalnej podróży do czasów młodości, pozostali mogą zapoznać się z reliktami końcówki poprzedniego stulecia. Giełda 80/90 odbędzie się już 1 kwietnia w Zespole Szkół Handlowych w Sopocie. To unikalna okazja na nostalgiczną podróż do świata minionych lat oraz wspomnień z młodości, lecz skierowana dla całych rodzin, bowiem młodsi też nie będą się nudzić.