Rewitalizacja Twierdzy Wisłoujście. Trzyletnie prace zakończą się za rok. Jak Twierdza Wisłoujście wygląda teraz? OPRAC.: Stanisław Balicki

Rewaloryzacja Twierdzy Wisłoujście ma się zakończyć w 2024 roku, a ona sama będzie dostępna do zwiedzania przez cały rok. Zadaszono charakterystyczny wieniec, w kamieniczkach oficerskich odtworzono stolarkę okienną oraz kolory nawiązujące do tych z XVII wieku, odnowiono kartusz umieszczony nad wejściem do wieży. Postępuje także rewitalizacja „koszar napoleońskich”, w których powstanie Centrum Archeologiczno-Turystyczne.