Rezerwat Mewia Łacha. Raj dla ptactwa, który warto odwiedzić

Rezerwat Mewia Łacha utworzono w 1991 roku

Mewia Łacha to przede wszystkim rezerwat ornitologiczny. Ptaki znajdują tu bezpieczne schronienie podczas lęgów i wędrówek.

Rezerwat utworzony w 1991 roku, po obu stronach przekopu Wisły, ma około 150 hektarów powierzchni. Część zachodnia to Wyspa Sobieszewska, a część wschodnia to rejon Mikoszewa w gminie Stegna. W każdej części jest do przejścia kilka kilometrów. Do końca września można skorzystać z przeprawy promowej Świbno-Mikoszewo, aby szybko i łatwo przedostać się z jednej części rezerwatu do drugiej (oczywiście prom kursuje w obu kierunkach).