Robert Karaś przeszedł kontrole antydopingową. U zawodnika wykryto nielegalne substancje. Co on na to?

U Roberta Karasia wykryto doping. Jak się do tego odnosi?

Robert Karaś udał się do "Kanału Sportowego" na rozmowę z Tomaszem Smokowskim , aby móc się wytłumaczyć swoim fanom. Jednak w trakcie ponad 2-godzinnej rozmowy dowiedzieliśmy się, że Robert Karaś jest ufny i nie wiedział co bierze - za co wiele osób zarzuca mu brak profesjonalizmu.

- Z ogromnym niedowierzaniem przyjąłem wiadomość od organizatora zawodów w Brazylii, że w moim organizmie wykryto śladowe ilości niedozwolonych substancji. Federacja International Ultra Triathlon Association (IUTA), na tym etapie nie podaje takich informacji do publicznej wiadomości, ale ja nie mam nic do ukrycia i zdecydowałem się sam o wszystkim Was poinformować - napisał Karaś.

Robert postanowił zaufać mężczyźnie, który "hobbistycznie" zajmuje się suplementacją zawodników (sam tak o sobie mówi) np. z FAME MMA - w tej freakfightowej federacji nie ma kontroli antydopingowej, natomiast w Pucharze Świata 10-krotnego Ironmana już jest, o czym sportowiec doskonale wiedział. Karasiowi przypisany został m.in. drostanolon - to syntetyczny steryd anaboliczno-androgenny, który ma działanie podobne do męskiego hormonu płciowego - testosteronu. Ma wpływ na wzrost i siłę mięśni, ale nadużywanie tej substancji może negatywnie wpłynąć na funkcjonowanie niektórych narządów oraz zaburzyć równowagę hormonalną.

– Osoby, które mnie znają, wiedzą, że łączę triathlon z MMA, tak jest od bodajże dwóch lat. Do pierwszej walki nie doszło, bo doznałem złamania wyrostka kolczastego i po prostu stan nie zezwalał na walkę. Jak przygotowywałem się do drugiej walki, powoli zaczęło się wszystko walić. Nie pamiętam kolejności. Miałem cztery złamania, a kolega powiedział: weź idź po jakąś pomoc, po suplementację. Polecił mi osobę, która jego suplementuje oraz innych sportowców. Nawet się nad tym nie zastanawiałem, jestem osobą ufną – powiedział Karaś w Kanale Sportowym. - Nawet nie wiem, jak to skomentować, przepraszam - kontynuował zawodnik .

Następnie w Kanale Sportowym Robert Karaś tłumaczył, że nie wie co "brał", później, nie wiedział, czy "zaufana osoba" jest lekarzem, to stawia go w bardzo złym świetle.