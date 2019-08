Robert Z. usłyszał wyrok za wykorzystanie seksualne 13-latki w szpitalu na Srebrzysku. Gdański sąd wziął pod uwagę okoliczności łagodzące

Do zdarzenia doszło w czerwcu 2018 r. na terenie Wojewódzkiego Szpitala Psychiatrycznego w Gdańsku. Zarówno ofiara, jak i sprawca byli pacjentami jednego z oddziałów zamkniętych. W ocenie śledczych Robert Z. miał dopuścić się gwałtu na 13-latce, jednak po analizie materiału dowodowego oraz wysłuchaniu świadków, sąd ocenił to zdarzenie inaczej. Wymierzył 18-latkowi karę roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na trzy lata za doprowadzenie do innej czynności seksualnej, znacznie mniej obciążającej pod względem karnym. Pierwotnie Robertowi Z. groziło od 3 do 12 lat pozbawienia wolności.

- Poczekamy na uzasadnienie wyroku, następnie podejmiemy decyzję w sprawie ewentualnej apelacji - mówi prok. Grażyna Wawryniuk, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.