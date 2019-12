Robotnicy w Gdańsku kładli asfalt na jezdni w czasie deszczu. I to nie pierwszy raz

- Asfalt klejony do jezdni na... wodę. Z nieba leje się deszcz ze śniegiem, maszyny i ludzie pracują jak gdyby nigdy nic, wesoło szuflując asfalt w kałuże. Napotkany kierownik budowy okazuje się niemową. Inspektora nadzoru z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska na placu budowy, zupełnym przypadkiem brak. Tak wygląda fuszerka po gdańsku - napisał w poniedziałek na Facebooku radny dzielnicy Wrzeszcz Dolny Roger Jackowski .

Wykonawcą prac w ramach miejskiego programu chodnikowego jest firma Aspergo z Bojana. Obejmują one wykonanie remontu chodników w połączeniu z remontem nawierzchni bitumicznej jezdni. Poniedziałkowe prace polegały na wyłożeniu warstwy na odcinku ul. Lilli Wenedy między al. Hallera a ul. Dubois. Liczy on ok. 100 metrów.

- Z uwagi na zmianę pogody i opady deszczu kierownik budowy wstrzymał prace na dalszym odcinku (ok. 20 m), a ułożona w deszczu warstwa na odcinku ok. 20 m została rozebrana - mówi Agnieszka Zakrzacka z Dyrekcji Rozbudowy Miasta Gdańska, która koordynuje prace.

Jak tłumaczy przedstawicielka DRMG, układanie poszczególnych warstw nawierzchni należy wykonywać przy temperaturze powyżej 0 stopni Celsjusza, na suchej nawierzchni podbudowy.