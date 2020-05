Robyg chce przeprosin od Kacpra Płażyńskiego oraz wpłaty 250 tys. zł na cel charytatywny. "Ja za mówienie prawdy przepraszać nie będę"

We wtorek w południe poseł Płażyński odniósł się do sprawy przy bramie dawnej Gedanii podczas spotkania z mediami.

Na zarzuty tej firmy odpowiem, że są w Gdańsku ludzie, którzy nie godzą się z niedobrymi praktykami. Ja za mówienie prawy przepraszać nie będę.

- Niedawno informowałem na Facebooku o tym, że na terenie historycznej Gedanii, polskiego klubu jeszcze z czasów Wolnego Miasta Gdańska, wybuchł pożar. Niestety tak w Gdańsku często jest, że pożary często wybuchają w miejscach, w których chcą działać deweloperzy - powiedział Kacper Płażyński. - Po tej wypowiedzi oraz po wypowiedzi w programie "Alarm" dostałem wezwanie do przeprosin i zapłaty 250 tys. zł za to, że informuję o tym co dzieję się na tym terenie. Informuję od lat i będę informował dalej. Na zarzuty tej firmy odpowiem, że są w Gdańsku ludzie, którzy nie godzą się z niedobrymi praktykami. Ja za mówienie prawy przepraszać nie będę. Jeżeli firma Robyg chce sprawę skierować do sądu to proszę bardzo, ja nie mam nic do ukrycia. Ta kwota jest porażająca. To, że osoba publiczna najpierw jako społecznik, radny a teraz poseł, staje w obronie miejsca, które można nazwać kolebką polskości w Wolnym Mieście Gdańsku i straszy się ją takimi praktykami, traktuję to jako zastraszenie i próbę zamknięcia ust w tej konkretnej sprawie. Zapewniam, że ja się Robyga nie boję i będę przyglądał się innym inwestycjom deweloperskim - dodał.