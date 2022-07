Rockowizna Festiwal 2022 w Gdańsku! Legendy polskiego rocka na jednej scenie na placu Zebrań Ludowych [Zdjęcia]

Rockowizna Festiwal Lato 2022 - Gdańsk stolica polskiego rocka przez trzy dni

Festiwal przeznaczony jest dla dojrzałych fanów polskiego rocka. Jest to podróż w czasie do lat 80. i 90., kiedy w Polsce zmieniał się ustrój i trwał komunizm. Impreza to okazja, aby powrócić do lat młodości i przeżyć to jeszcze raz.

