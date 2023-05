Rockowy musical komediowy przyjaźni, polskim systemie edukacji na scenie teatralnej NOT w Gdańsku

Hejt School Musical - rockowy musical komediowy na scenie NOT

Szkoła im. Lepszych od Reszty to miejsce, w którym rządzą rankingi, dyscyplina i podstawa programowa. Tu dzieci same dokładają sobie cegieł do plecaków i proszą o więcej prac domowych.

Gdy więc do grona uczniów dołącza Lea – miłośniczka teatru i wygłupów, szkolny porządek zostaje zachwiany. Czy w szkole, w której liczą się tylko wyniki, znajdzie się miejsce na sztukę i przyjaźń? I czy walka o bycie trochę innym od reszty w ogóle się opłaca?

“Hejt School Musical”, to kolejny po głośnych “Wikingach” autorski musical Teatru Komedii Valldal. Tym razem satyrycznym okiem przyglądamy się polskiej szkole. Wymagający i zastraszani nauczyciele, roszczeniowi rodzice, zdolni, ale bezwzględni wobec siebie uczniowie. W tym spektaklu oberwie się wszystkim. Również szkolnym kółkom recytatorskim.