Rocznica katastrofy kolejowej w Różynach. ARCHIWALNE ZDJĘCIA

Wszystko wydarzyło się we wtorek, 22 listopada 1966 roku o godz. 5.55 w Różynach (gm. Pszczółki) . Pociąg osobowy jadący z Gdańska do Olsztyna zderzył się z pociągiem towarowym, który stał na bocznym torze.

Po wezwaniu pomocy pierwsze karetki z Tczewa na miejsce przyjechały już po kilku minutach. Następnie przyjechało pogotowie ratunkowe z Pruszcza Gdańskiego i Gdańska. Karetki zawoziły najciężej rannych do szpitali.

Po pięciu godzinach pracy ekip ratunkowych odnaleziono pod zwałami węgla, nieżyjącego już 27-letniego pomocnika maszynisty pociągu towarowego. Łącznie w akcji ratunkowej udział wzięły 21 jednostek służb ratunkowych.

To tragiczne daty dla kolei na Pomorzu

Tego samego dnia na Pomorzu wydarzyły się dwa inne zdarzenia. Na stacji Osowa wykoleił się pociąg ekspresowy jadący z Gdyni do Łodzi. Maszynista nie zatrzymał się przy znaku stop, zjechał na boczny tor i uderzył w odbojnicę. Wtedy pociąg się wykoleił, a pierwszy wagon się rozbił. W tym wypadku nie było osób rannych.

Prawie 100 lat temu, 22 listopada doszło do tragicznego zdarzenia na Powiślu. W katastrofie pociągu osobowego nr 1001 relacji Kwidzyn – Malbork zginęło 20 osób. 36 podróżnych zostało rannych. Do zdarzenia doszło w Gościszewie w powiecie sztumskim.

Jechali nim głównie pracownicy malborskich zakładów przemysłowych, przede wszystkim cukrowni oraz uczniowie, podróżujący do szkół.