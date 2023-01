Rodzice nie wiedzą, jak czują się ich dzieci. Wyniki badania są niepokojące. Sprawdźcie szczegóły

Rzecznik Praw Dziecka przeprowadził ogólnopolskie badanie naukowe jakości życia dzieci i młodzieży. Okazuje się, że często rodzice nie dostrzegają emocji swoich dzieci.

- Wyniki badań są niepokojące. Wraz z dorastaniem samopoczucie psychiczne dzieci i nastolatków znacząco spada, a problemu tego wydają się nie dostrzegać ich rodzice. A to właśnie oni są pierwszymi osobami z otoczenia dziecka, które powinny zauważać, że czuje się ono smutne i samotne. Dorosłym brakuje czasu, aby spędzać go z dzieckiem i szczerze z nim rozmawiać. Musimy pilnie odnaleźć ten czas, by chronić nasze dzieci – zaapelował Rzecznik Praw Dziecka Mikołaj Pawlak podczas konferencji Ośrodka Rozwoju Edukacji pt. „Zdrowie psychiczne wyzwaniem naszych czasów”, na której zaprezentowano wyniki badań jakości życia dzieci i młodzieży.