Rodzinny piknik ze św. Janem Pawłem II w Gdańsku. Poczęstunek i atrakcje dla każdego! ZDJĘCIA

Czytaj także: Pamięć i wdzięczność. Gdańsk z Janem Pawłem II. Poruszające wspomnienie o papieżu w bazylice św. Brygidy

Właśnie taki był cel zorganizowania nieco innego w formie wydarzenia związanego z obroną dobrej pamięci papieża.

- Ten ostatni haniebny atak na świętego Jana Pawła II pokazał, że musimy się bardzo mocno opowiedzieć, czy jesteśmy za prawdą, czy będziemy milczeć a zło i kłamstwo będzie się panoszyło – mówi Andrzej Jaworski, przewodniczący instytutu „Pamięć i Tożsamość” im. świętego Jana Pawła II, współorganizatora pikniku. - Papież jest z nami, modli się za nami, wierzymy w to. Chcemy pokazać, że my jesteśmy także z nim. Taka forma, jaką zaproponowaliśmy, w dzisiejszą Niedzielę Palmową, która jest świętem radosnym, to ma być po prostu spotkanie ludzi. Aby spędzić ten czas razem, z jednej strony mieć chwilę refleksji nad tym, co Jan Paweł II do nas mówił, jakie przesłanie nam dał. Jednym z tych przesłań, było to co powiedział do młodzieży na Westerplatte, że każdy takie swoje Westerplatte ma. Dzisiaj tym wyzwaniem jest obrona jego godności, obrona naszej godności jako Polaków.