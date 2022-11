Rogal świętomarciński w Trójmieście. Gdzie wybrać się na rogale z białym makiem w Gdańsku, Gdyni i Sopocie? Święto Niepodległości 2022 Maja Czech

Rogal świętomarciński to przysmak typowo wielkopolski. Stał się jednak tak popularny, że dziś zna go każdy łasuch w całym kraju. Nic dziwnego - maślany rogalik wypełniony po brzegi masą z białego maku i oblany gęstym lukrem jest prawdziwą rozkoszą dla podniebienia. Nie jest to jednak ani łatwy, ani tani wypiek, dlatego nie znajdziecie go w każdej cukierni. Sprawdziliśmy, gdzie w Trójmieście skosztujecie tego wyjątkowego rogalika!