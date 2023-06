Roger Jackowski, współtwórca Wielkiego Przejazdu Rowerowego, ma wielką nadzieje, że przejazd bez problemu zakończy się na Błoniach w Sopocie

- Narusza to wszelkie obowiązujące standardy bezpieczeństwa - podkreśla Roger Jackowski.

Jak Jacek Karnowski zachowa się w tej sytuacji? Tego dowiemy się już w niedzielę, podczas XXV Wielkiego Przejazdu Rowerowego.

- Zapraszamy na najstarszą i największą w Polsce demonstracje rowerowego stylu życia. Jest to wspaniała okazja do świętowania tego jak wspaniałym środkiem transportu jest rower. Również idealny czas do debat na temat tego jak ważna jest infrastruktura rowerowa - zaprasza Roger Jackowski.