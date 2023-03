Rok 2023 Rokiem Mikołaja Kopernika. W Gdańsku uroczyście rozpoczęto obchody

Szlak Kopernikowski na Pomorzu

Okazją do spotkania była inauguracja wyjątkowego święta. Decyzją Senatu RP w Polsce w 2023 roku obchodzimy Rok Mikołaja Kopernika. W ten sposób mają zostać uczczone pamięć i osiągnięcia wybitnego Polaka. Tymi względami kierowali się przedstawiciele województw, podpisując dokument. Swój wkład w rozwój Szlaku Kopernikowskiego będą mieć też przedstawiciele instytucji kultury, takich jak Hevelianum w Gdańsku , Centrum Nauki Experyment w Gdyni oraz Muzeum Zamkowego w Malborku .

- Cieszę się, że Pomorskie dołączyło do regionów, w których imię Mikołaja Kopernika tak silnie wspiera markę kulturową i turystyczną – zaznaczył marszałek Mieczysław Struk. – Mikołaj Kopernik, posiadający wiedzę w różnych dyscyplinach nauki, był wyjątkową osobowością i można śmiało mówić o nim jako o człowieku renesansu. Chciałbym, aby stał się on, przede wszystkim dla młodzieży, ambasadorem nauki, nowoczesnego myślenia, nieszablonowości i wizjonerstwa.

Rok Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Podczas inauguracji w Hevelianum otworzono też wystawę plenerową "Mikołaj Kopernik. Ponad Czasem". Przedstawia ona sylwetkę astronoma oraz przybliża fakty z jego życia. Plansze wystawione na zewnątrz są zaprojektowane tak, by nawiązywały do postów z mediów społecznościowych. Taka forma przekazu ma zachęcić młodzież do zwrócenia uwagi na osiągnięcia Mikołaja Kopernika.