Rok Aleksandry Dulkiewicz jako prezydent Gdańska mija 11 marca. Jaki był?

W polityce ogólnopolskiej Aleksandra Dulkiewicz jest widoczna. Komentuje wydarzenia w mediach społecznościowych, włącza się chociażby w bronienie sądów przed reformą. Angażowała się w kampanie wyborcze polityków spoza Pomorza jak choćby Pawła Kowala czy Stanisława Gawłowskiego, który ma zarzuty korupcyjne. Podczas Święta Wolności i Solidarności w Gdańsku, którego była pomysłodawczynią, 4 czerwca odbył się wiec z udziałem Donalda Tuska, wtedy jeszcze przewodniczącego Rady Europejskiej, z którym środowiska opozycyjne wobec PiS wiązały spore nadzieje. W obecnej kampanii prezydenckiej zbierała podpisy na rzecz Małgorzaty Kidawy-Błońskiej.

- Jest wykorzystywana jako twarz do ogólnopolskich kampanii medialnych, czy to w działaniach Komitetu Obrony Demokracji, czy Platformy Obywatelskiej - ocenia przewodniczący klubu radnych PiS Kazimierz Koralewski. - To też rzutuje na pewno na wizerunek Gdańska. Pojawiają się tu sprzeczności między interesem Gdańska, a interesami ogólnopolskich grup politycznych. Starała się poprawić swoją komunikację, ale przykryła to sprawami ogólnopolskimi, przez co gdańszczanie nie wiedzą np. co będzie z Nową Świętokrzyską - dodaje