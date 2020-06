Rok więzienia za pobicie dla wnuka byłego prezydenta RP. Wcześniej drugi wnuk został skazany na prawie 3 lata za kratami

- Dwóch obywateli Szwecji spacerujących po gdańskiej starówce zostało zaczepionych przez trzech nieznanych im mężczyzn. Jeden z tych mężczyzn uderzył jednego z pokrzywdzonych, a pozostali przyłączyli się do zadawania mu ciosów. Pokrzywdzony otrzymał cios przedmiotem przypominającym pałkę. Został przewrócony na ziemię. Był kopany po całym ciele. Napastnicy zabrali mu telefon komórkowy o wartości 350 zł. Drugi z pokrzywdzonych uciekł. Gdy zorientował się, że nie jest ścigany powrócił, aby sprawdzić co się dzieje z jego znajomym. Został wówczas zaatakowany przez jednego z napastników. Otrzymał uderzenie w głowę oraz nogę przedmiotem przypominającym pałkę – relacjonowała ustalony w śledztwie przebieg zdarzenia z udziałem Bartłomieja W., do którego doszło 21 maja 2018 roku, prokurator Grażyna Wawryniuk, rzeczniczka prasowa Prokuratury Okręgowej w Gdańsku.

Według ustaleń śledczych, jeden z pokrzywdzonych Szwedów doznał złamania piszczeli, a drugi miał otwartą ranę głowy. Ponadto 22-letni Bartłomiej W., wspólnie z jednym z kolegów miał również w centrum miasta 26 maja 2018 roku uczestniczyć w pobiciu maturzysty, który stanął w obronie znajomego. To zdarzenie stało się przedmiotem tego samego procesu, o którego planowanym zakończeniu, opóźnionym przez ograniczenia w pracy sądu spowodowane pandemią koronawirusa, pisaliśmy tutaj.