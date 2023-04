Rolnik szuka żony. 10. edycja programu, który pokochali widzowie. Poznaj rolników i rolniczki z show TVP. Jak wysłać im listy? FOTO

Rolnik szuka żony po raz 10. na antenie TVP. Kogo tym razem przedstawi nam Marta Manowska? Za nami zerowy odcinek serii z wizytówkami rolniczek i rolników, do których chętni mogą już wysyłać listy. Poznajcie ósemkę ludzi z wiosek, którzy szukają miłości.

„Rolnik szuka żony” - 10.

10. edycja „Rolnik szuka żony” ruszy jesienią 2023. W jubileuszowej edycji programu nie powinno zabraknąć tak emocji i radosnych chwil a także trudnych momentów - zapewniają twórcy popularnego telewizyjnego programu. Kto będzie gościem Marty Manowskiej na antenie TVP? Pierwszą ósemkę uczestników poszukujących miłości poznaliśmy w czasie zerowego odcinka 10. edycji programu. Która z tych osób wzbudzi wśród widzów największe zainteresowanie, a tym samym otrzyma największą ilość listów, jesienią zaprezentuje się w kolejnej odsłonie programu.

Agnieszka - 40. lat

Agnieszka ma 40 lat, 158 centymetrów wzrostu, jest szczupłą szatynką o brązowych oczach, która nie wyobraża sobie życia innego, niż na wsi. Dziś samodzielnie gospodaruje na 17 hektarach, hoduje konie, prowadzi ośrodek jeździecki, hotel i restaurację. Jest więc osobą zajętą, co nie oznacza, że nie znajduje czasu na rozrywki.

Oprócz jazdy konnej lubi też jazdę na rowerze i nartach, lubi też spacery, podróże, dobre książki i ciekawe filmy. Choć bywała już w związkach nie może z całą pewnością powiedzieć, żeby była kiedyś zakochana. Agnieszka ma 40 lat, 158 centymetrów wzrostu, jest szczupłą szatynką o brązowych oczach. TVP Może teraz się to zmieni. W programie Agnieszka poszukuje wysokiego, szerokiego w barach mężczyzny w wieku od lat 35 do 50 z uporządkowanym życiem zawodowym, poczuciem humoru, dystansem do siebie i cierpliwością do niej. Kogoś na kogo będzie mogła liczyć, komu będzie mogła się wygadać i z kim będzie mogła założyć rodzinę.

Nigdy nie zaakceptowałaby mężczyzny leniwego, chorobliwie zazdrosnego lub nadużywającego alkoholu. Nie ma nic przeciwko rozwodnikom, o ile sprawa jest już definitywnie zamknięta. Uważa, że związek powinien opierać się na miłości, przyjaźni, szczerości i wzajemnym szacunku.

Jeżeli spodobała Ci się Agnieszka i uważasz, że mógłbyś z nią taki związek zbudować, nie czekaj: napisz list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Agnieszka” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Dariusz, 27-latek: 180-centrymetrowy brunet

Dariusz to 27-letni rolnik z województwa łódzkiego specjalizujący się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. Rolnik z wykształcenia i zamiłowania, który nie wyobraża sobie, by kiedyś miał mieszkać gdzie indziej, niż na wsi, gdzie ma ciszę, spokój i kontakt z naturą, których na próżno szukać gdzie indziej. Ten mierzący 180 centymetrów wzrostu brunet o ciemnych oczach, jest również miłośnikiem tenisa stołowego (w którym jest – jak twierdzi – całkiem niezły) siatkówki i piłki nożnej. Interesuje się motoryzacją, lubi dobre filmy, a w wolnych chwilach spotyka się ze znajomymi i rodziną. Dariusz to 27-letni rolnik specjalizujący się w hodowli nowalijek, czyli wiosennych warzyw. TVP Choć zawsze podobały się mu niebieskookie brunetki o długich włosach, to w „Rolniku” szuka przede wszystkim kogoś, kto byłby gotów dzielić z nim jego życie i jego pasje, kto zaakceptowałyby go takim, jakim jest i z kim mógłby założyć własną rodzinę.

Jeżeli jesteś kim takim, napisz list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Dariusz” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Mariusz to 40-letni rolnik z województwa warmińsko-mazurskiego

Zanim przejął rodzinne gospodarstwo, próbował swoich sił w wojsku, wkrótce jednak przekonał się, że jego prawdziwym powołaniem jest praca na roli, gdzie może robić rzeczy po swojemu, uczyć się na własnych błędach i być panem swojego życia. Człowiek pracowity, i uzdolniony co to i pole zaorze i pierogi polepi.

Bywał już w związkach (raz był nawet zaręczony), ale wciąż nie udało mu się znaleźć kogoś, z kim mógłby założyć rodzinę. Jest człowiekiem średniego wzrostu (167 cm), zawsze uśmiechniętym i o dobrym sercu. Nie ukrywa, że lubi dobrze zjeść więc umiejętność gotowania będzie mile widziana. Mariusz to 40-letni rolnik, który próbował swoich sił w wojsku. TVP Wie, że w życiu nie ma ideałów, sam nie jest idealny i nie spodziewa się tego od swojej partnerki, oczekuje natomiast szczerości, szacunku do siebie, rodziny i pracy. W programie poszukuje kobiety mniej więcej w swoim wieku (lub trochę młodszej), która wspierałaby go w jego pracy i którą mógłby zabierać na idealne randki przy blasku świec, przy dobrym winie do kolacji, płatkach róż, muzyce i tańcu.

Jeżeli to ty jesteś taką kobietą, nie czekaj, napisz: wyślij list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Mariusz” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Adam - 29-latek, spokojny blondyn z Mazowsza

Mazowszanin Adam Ch. ma 29 lat i jest wysokim, spokojnym blondynem, który wie, że wykonuje swój wymarzony zawód i ma jasno wyznaczone cele w życiu. Od 8 lat wspólnie z rodzicami prowadzi gospodarstwo nastawione głównie na produkcję mleka. Z rolnictwem łączy również swoją przyszłość, a patrzenie na budzące się do życia pola sprawia mu wielką satysfakcję i motywuje go do dalszego działania. Doskwiera mu jednak samotność. Mazowszanin Adam Ch. ma 29 lat i jest wysokim, spokojnym blondynem. TVP Poszukuje szczupłej, zadbanej kobiety w wieku od 23 do 31 lat, bez nałogów, nie za cichej, z własnymi pasjami i celami, z którą mógłby dzielić swoje życie (choć niekoniecznie pracę w gospodarstwie). Przede wszystkim Adam szuka kogoś, kto poruszyłby czułą strunę w jego sercu, bo to jego wskazań Adam stara się przestrzegać w pierwszej kolejności.

Spodobał Ci się Adam? Napisz do niego! Wyślij list skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Adam Ch” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Waldemar z Kujaw - 41-latek o piwnych oczach

Kujawianin Waldemar (zwany przez przyjaciół „Waldi”) ma 41 lat, oczy piwne, 184 centymetry wzrostu i 83 kilogramy wagi. Z wykształcenia specjalista od turystyki i hotelarstwa, z zamiłowania i zawodu rolnik. Dumny ojciec 7-letniego Darka, który jest dla niego najważniejszą osobą w życiu. Niestety małżeństwo z mamą Darka nie przetrwało próby czasu i już od trzech lat prowadzi samotne życie. Miłośnik kina, muzyki i tańca, pasjonat dalszych i bliższych podróży, darta, kręgli i aktywnego spędzania czasu. Kujawianin Waldemar (zwany przez przyjaciół „Waldi”) ma 41 lat, oczy piwne, 184 centymetry wzrostu i 83 kilogramy wagi. TVP W programie poszukuje kogoś, z kim mógłby dzielić swoje życie, radości, smutki, obowiązki i wolny czas. Kogoś, kto na lojalność odpowiedziałby lojalnością, na szczerość szczerością i z kim mógłby szukać wspólnego szczęścia. Nie ma specjalnych preferencji co do wyglądu, choć nie ukrywa, że ten nie jest mu obojętny, nie wyobraża też sobie związku bez wzajemnej chemii.

U kobiety nie zaakceptowałby palenia papierosów, arogancji czy nadmiernej impulsywności, ważny też będzie dla niego stosunek potencjalnej wybranki do jego syna. Jeżeli zainteresował Cię Waldemar nie czekaj! Wyślij list skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Waldemar” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Artur, 28-latek: uprzejmy i odpowiedzialny

Artur ma 28 lat i razem z rodzicami i dziadkami uprawia pond stuhektarowe gospodarstwo na Mazowszu, co pozwala mu spełniać pasję – prowadzenie wielkich i ciężkich maszyn. Wysoki (188 cm) brunet z zarostem, wesoły i optymistycznie nastawiony do życia.

Czy jest również – jak twierdzi - uprzejmy, odpowiedzialny, lojalny i uczciwy? O tym przekonacie się, pisząc list. Poszukuje naturalnej, wyrozumiałej, odważnej i kreatywnej kobiety, która nie tylko mu się spodoba, ale także takiej, żeby można było z nią o wszystkim porozmawiać, pośmiać się, zabawić i razem znaleźć wspólny temat i którą będzie mógł zabierać na wiele fantastycznych randek, bo jak mówi „nieważne gdzie, ważne z kim”. Artur ma 28 lat i razem z rodzicami i dziadkami uprawia pond stuhektarowe gospodarstwo. TVP Jeżeli uważasz, że jesteś kimś takim, to napisz list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Artur” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Adam, 33-letni kickboxer na 30-hektarowym gospodarstwie na Kujawach

33-letni Adam B. mieszka w województwie kujawsko-pomorskim, gdzie samodzielnie prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne. Ponieważ praca rolnika daje mu pewną swobodę w planowaniu wolnego czasu, może też rozwijać swoje pozostałe pasje – rękodzieło z drewna i metalu, IT, podróże, planuje też rozpocząć naukę hiszpańskiego. Ma 181 centymetrów wzrostu, blond włosy i niebieskie oczy, lubi aktywności fizyczne, a przez jakiś czas trenował sztuki walki i kick-boxing. 33-letni Adam B. samodzielnie prowadzi 30-hektarowe gospodarstwo rolne. TVP W związku ceni sobie przyjaźń, wzajemne zrozumienie i wspólne cele i marzenia. Poszukuje zadbanej, wrażliwej kobiety bez nadmiernej ilości kolczyków i zbyt skrajnych poglądów religijnych, którą będzie mógł zabierać na pikniki nad jeziorem czy na morskiej plaży.

Zainteresowana? Napisz list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Adam B.” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

Anna - 35 lat. Z zamiłowania rolniczka, z zawodu bizneswoman

Anna ma 35 lat i wraz z bratem uprawia w szklarniach pomidory i ogórki. Z wykształcenia dziennikarka, z zamiłowania rolniczka, z zawodu bizneswoman, która oprócz zarządzania gospodarstwem prowadzi też salon kosmetyczny. W wolnych chwilach podróżuje, rysuje i zajmuje się swoimi psami. W wieku 24 lat wzięła ślub cywilny, ale związek rozpadł się po kilku latach. Od dwóch lat samotna.



W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę.

Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę.



W związku wierzy w szczerość, uczciwość, oddanie i dobre serce chociaż wolałaby, aby cechami tymi charakteryzował się wysoki, zadbany i uśmiechnięty mężczyzna. Niekoniecznie z przeszłością, ale jest gotowa to przemyśleć. Ktoś, kto dałby jej poczucie, że jest dla niego ważna więcej niż przez chwilę. Z kimś, z kim mogłaby śmiało i bez obaw założyć rodzinę.

Jesteś kimś takim? Napisz! Wyślij list na adres skrytka pocztowa 67, 02-741 Warszawa, UP 121 z dopiskiem „Anna” i wypełnij formularz na stronie www.rolnikszukazony.tvp.pl.

