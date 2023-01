Romantyczna kolacja w Trójmieście. Co przygotowały trójmiejskie restauracje? Poznajcie ceny i specjalne menu

Trójmiasto - kolacja walentynkowa

Romantyczna kolacja to jeden z kilku doskonałych sposobów na spędzenie dnia zakochanych. W końcu droga do serca wiedzie właśnie przez żołądek! Po długim spacerze brzegiem morza lub po seansie pięknego filmu o miłości w kinie, wyruszcie do jednej z trójmiejskich restauracji, w których znajdziecie nie tylko dania z karty, ale również specjalne menu przygotowane z okazji Walentynek. Na większość takich kolacji składa się przystawka, danie główne, deser oraz kieliszek wina.

Kilka restauracji oferuje dodatkowe atrakcje 14 lutego, jak choćby muzyka na żywo lub specjalne dekoracje. Niełatwo jest wybrać jedną, najlepszą restaurację spośród dziesiątek świetnych trójmiejskich lokali. Sprawdzamy, jakie dania znajdą się w "zakochanym menu" oraz ile za taką atrakcję należy zapłacić.

