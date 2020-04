Rośnie liczba pracowników Urzędu Marszałkowskiego w Gdańsku zakażonych koronawirusem. 9 osób z pozytywnym wynikiem testu

Szpitale zbroją się na czas pandemii koronawirusa

Tomograf komputerowy, respiratory czy aparatura do badania koronawirusa. To tylko część specjalistycznego sprzętu, który trafia do pomorskich szpitali, aby pomóc w opanowaniu epidemii. We wsparcie angażują się samorządy, przedsiębiorstwa i uczelnie.