Rosyjska propaganda z centrum miasta. Rosyjski dom w Gdańsku szokuje czy prowokuje?

Komu zatem ma służyć ta propaganda? Odpowiedź zdaje się przedstawił Oleksandr Plodystyi, Konsul Generalny Ukrainy w Gdańsku, który w trakcie ostatniej XLVII sesji Rady Miasta Gdańska otwarcie przyznał, że "walka nie odbywa się tylko na Ukrainie".

- Walka nie odbywa się tylko na Ukrainie - podkreślił Oleksandr Plodystyi. - Jest też tutaj w Europie, w Polsce. Rosyjskie wojsko to nie tylko żołnierze na terenie objętym wojną, ale to też ci, którzy zostali za murami swoich konsulatów, centrum kultury, bo ci, którzy tam zostali nie są zdeterminowani do tego, aby pomóc swoim obywatelom, mają inne cele. Każda taka placówka, to mur za jakim chowają swoje ciemne działania.