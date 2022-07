ROW Rybnik - Zdunek Wybrzeże Gdańsk 48:42. Osłabieni gdańszczanie wykonali plan minimum. Duńska rakieta poprowadziła zespół do bonusa

Gdyby oba zespoły rywalizowały w optymalnych składach, będące ostatnio w dobrej formie Wybrzeże spokojnie mogło pokusić się o powtórkę sprzed tygodnia, czyli sięgnąć po kolejne wyjazdowe zwycięstwo. Teraz jednak zadanie było podwójnie utrudnione, bo Eryk Jóźwiak nie mógł skorzystać nie tylko z Jakuba Jamroga, ale też Adriana Gały.

Celem było więc nie 46 punktów, które zapewni meczowe zwycięstwo, a plan minimum, zakładający bonus. A ten dawał pułap 38 punktów, bo w Gdańsku Wybrzeże wygrało 53:37. Już sam początek zawodów pokazał, że osłabieni gdańszczanie nie pojechali do Rybnika wyłącznie na wycieczkę.

Na wynik pracowało tak naprawdę dwóch zawodników. Zgodnie z przewidywaniami na bardzo dobrym poziomie pojechał Rasmus Jensen. Timo Lahti może pochwalić się dwucyfrową zdobyczą, natomiast nie było to jego najlepsze spotkanie w tym sezonie, przytrafiło się sporo - jak na niego - wpadek. Cenne punkty dorzucił za to Wiktor Trofimow. Ze swojej roli wywiązał się należycie. O pozostałych trudno powiedzieć cokolwiek pozytywnego. Kamil Marciniec wygrał wyścig młodzieżowy, a później jakby go nie było. Piotr Gryszpiński błądził po torze, podobnie jak Karol Żupiński.