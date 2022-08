Rower w pociągu za złotówkę. PKP Intercity wprowadza specjalną ofertę na wrzesień. Przewoźnik chce promować ekologię

PKP bierze udział w europejskiej akcji na rzecz ochrony środowiska

„Rower za złotówkę w PKP Intercity” to proekologiczna inicjatywa przewodnicka, zaplanowana na Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu, który w 2022 r. wypada w dniach 16-22 września (ostatni termin to jednocześnie Dzień bez Samochodu).

Europejski Tydzień Zrównoważonego Transportu to zakrojona na skalę całej Unii Europejskiej akcja promująca bardziej przyjazne środowisku środku transportu, jak rowery czy koleje, a także tzw. transport multimodalny, czyli łączony. PKP Intercity świetnie nadają się do tego, by łączyć podróże pociągiem z wycieczkami rowerowymi, i spółka postanowiła ułatwić pasażerom uprawianie ekologicznej turystyki we wrześniu.