Rowerem do 11 km od Gdańska. Podpowiedzi jednodniowych wypraw. Gdzie w weekend 7 - 8 maja?

Ścieżki rowerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Szlakiem elektrowni wodnych na Raduni

Stopień trudności: 1.0

Dystans: 53,32 km

Czas trwania wyprawy: 6 godz. i 49 min.

Przewyższenia: 135 m

Suma podjazdów: 585 m

Suma zjazdów: 658 m

Trasę rowerową mieszkańcom Gdańska poleca Szy

Pierwsza elektrownia wodna na Raduni powstała w 1910 roku, z inicjatywy rady powiatu Gdańsk-Wyżyny, należącego do Wolnego Miasta Gdańsk. Większość kolejnych powstała w okresie międzywojennym jako źródło rezerwowego zasilania dla aglomeracji miejskiej Wolnego Miasta. Najmłodszą z elektrowni Raduni jest Pruszcz II, oddana do użytku w 2005 roku.