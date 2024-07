Rowerem do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniową wyprawę. Gdzie w weekend 27 - 28 lipca?

Rozglądasz się za pomysłem na wycieczkę rowerową w pobliżu Gdańska? Proponujemy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Mogą mieć różne stopnie trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wycieczkę rowerową w odległości do 11 km od Gdańska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Przekonaj się, jakie trasy rowerowe w pobliżu Gdańska warto sprawdzić w weekend.

Wycieczki rowerowe z Gdańska

We współpracy z Traseo wybraliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które przetestowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz w drogę, sprawdź prognozę pogody. W sobotę 03 sierpnia w Gdańsku ma być 26°C. Nie powinno padać. 🚲 Trasa rowerowa: Lasy Otomińskie i Oliwskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 60,79 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 46 min.

Przewyższenia: 194 m

Suma podjazdów: 1 738 m

Suma zjazdów: 1 732 m Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca Wandrzejuk Przyjemna trasa po lasach w bliskiej okolicy Gdańska, powrót ścieżką nadmorską. Startujemy z okolic Kowal i tym razem przekraczamy obwodnicę w kierunku Kolbud. Wjeżdżamy w las po kilku minutach jazdy, jadąc w stronę jeziora leśną ścieżką. Tam odnajdujemy oznaczenie trasy rowerowej "Na przedmieściach Gdańska" i jej śladem jedziemy aż do parkingu przy obwodnicy. Od jakiegoś czasu jedziemy również szlakiem zielonym "Skarszewskim" i w ten sposób przemieszczamy się przez osiedle obok Auchana. W końcu osiągamy szczyt doliny Strzyży i po malowniczym, emocjonującym zjeździe jesteśmy w Matemblewie. Stamtąd przejazdem pod Słowackiego jedziemy na drogę Kleszą i podążamy nią aż do momentu zjazdu. My jedziemy prosto w las, i zaliczamy szybki zjazd do Dworu Oliwskiego. Tam chwila na regenerację. Ruszamy w górę Doliny Czystej Wody. Jest szeroko, przyjemnie, dopiero końcowe serpentyny podjazdu dają się we znaki. Dojeżdżamy prawie do Owczarni i kierujemy się na gospodarstwo rolne, za którym znowu wjeżdżamy w las. Ten wybór drogi zjazdowej do Oliwy nie był trafny, wszędzie mnóstwo błota i grząskiej ziemi. W końcu jednak osiągamy potok Rynarzewski i tu droga jest świetna. Zjazd do Oliwy, piwko na plaży i powrót do domu.

W dużym stopniu wykorzystaliśmy potencjał okolicznych lasów.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Chełm - Lasy oliwskie - powrót ścieżką nadmorską Stopień trudności: 2.0

Dystans: 42,3 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 31 min.

Przewyższenia: 171 m

Suma podjazdów: 1 336 m

Suma zjazdów: 1 343 m Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca Wandrzejuk Jedna z moich ulubionych porannych tras. Wyruszamy z Chełmu i sprawnie docieramy przez Morenę do Matemblewa, gdzie zaczyna się leśny odcinek. Po przejeździe pod Słowackiego ruszamy asfaltem w stronę Oliwy. W tej lokalizacji opcji tras jest wiele, ten wariant wycieczki omija zjazd asfaltem przez las, jedziemy zaś drogą gruntową prowadzącą wprost do "drogi węglowej", którą wspinamy się na Owczarnię. Tam, jadąc chwilę "drogą marnych mostów" skręcamy w las, by osiągnąć szczyt doliny Radości, którą zjeżdżamy do Oliwy. Dojeżdżamy do Spacerowej i jedziemy do góry wzdłuż drogi, by finalnie znaleźć się na początku "drogi nadleśniczych" którą kierujemy się w stronę Borodzieja.

Skręcamy w bardzo przyjemny zjazd do doliny świemierowskiej, a tam już czeka nas odcinek miejski. Przejeżdżamy nad torami i do domu powracamy już wzdłuż morza.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Wyzwolenia Stopień trudności: 2.0

Dystans: 12,11 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 16 min.

Przewyższenia: 30 m

Suma podjazdów: 255 m

Suma zjazdów: 254 m Rowerzystom z Gdańska trasę poleca Jurek502 Trasa spokojna, malownicza, obok ciekawych obiektów, takich jak rondo na Marynarki Polskiej, stadion... oraz pełna relaksu ścieżką wzdłuż plaży...

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Doliny oliwskie Stopień trudności: 2.0

Dystans: 23,65 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 32 min.

Przewyższenia: 146 m

Suma podjazdów: 215 m

Suma zjazdów: 254 m Tourbike poleca trasę rowerzystom z Gdańska

Z Sopotu wzdluz sciezki nadmorskiej do Jelitkowa, pozniej w strone Zoo w Oliwie, ul. Koscierska do konca i dalej juz : Dolina Ewy, Dolina Swiezej Wody,Dolina Zajaczowskiego Potoku, Dolina Radosci, Dolina Schwabego i Dolina Oliwskiego Potoku. Wszedzie pieknie, wszedzie kwiaty, ptaki i czasami szum malych potokow. Sporo lekkich podjazdow, chwilami odcinki piaszczyste, wiekszosc utwardzonymi duktami i asfaltowymi odcinkami drog. Mozna sie zmeczyc, ale to wszystko z dala od uczeszczanych szlakow. Po drodze podziwiac mozna m.in.: budynek Mlyna Prochowego ktorego poczatki siegaja XVI w., Diabelski Kamien - najwiekszy glaz w TPK, Kuznie Wodna, Młyn Oliwski, Hotel Oliwski.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: II Żurawinowy Rajd Rowerowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 160,19 km

Czas trwania wyprawy: 35 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 466 m Lubimyrowery.pl poleca trasę mieszkańcom Gdańska

Trasa dwudniowego rajdu rowerowego, którego celem był udział w kaszubskim festynie - Festiwal Żurawiny. Impreza odbyła się 9 i 10.09.2016.

Trasa rajdu rozpoczęła się w Gdańsku tuż przy Dworcu Głównym PKP skąd przedostaliśmy się w obszar Parku Oruńskiego gdańskimi drogami rowerowymi (niestety na pewnym odcinku w trakcie remontu). Dalsza trasa to dość kłopotliwy (ze względu na ruch samochodowy) wyjazd w kierunku miejscowości Otomin. Dalsza droga to już zdecydowanie odmienny klimat... Krajobrazy i otocznie typowe dla kaszub. Lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi przedostaliśmy się w kierunku Żukowa i Szwajcarii Kaszubskiej. To odcinek dość mocno pofałdowany i górzysty wymagający od rowerzysty co najmniej średniej kondycji i wytrwałości. Podjazd wieńczący nasz wysiłek to odcinek od okolic miejscowości Wieżyca do miejscowości Szymbark. To najwyższe i najtrudniejsze wzniesienie całej trasy. To właśnie odcinek, który zmusił część uczestników rajdu do podejścia obok roweru ;) ... Dalszy odcinek to już mniej pofałdowana trasa do Zielenina, gdzie mieliśmy okazję zasmakować specjałów kuchni kaszubskiej - zupa żurawinowa - To właśnie dla niej część z nas wzięła udział w rajdzie. W Zieleninie mogliśmy również zobaczyć na własne oczy jak wygląda naturalne środowisko występowania żurawiny. Po pikniku okraszonym kaszubskimi przyśpiewami udaliśmy się na nocny spoczynek do agroturystyki Gościna w Kaliskach koło Kościerzyny.

Rankiem dnia następnego wyruszyliśmy w kierunku Kościerzyny gdzie wzięliśmy udział w rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez kościerski oddział PTTK Promyk. Na trasie tej małej pętelki zorganizowany został lokalny piknik we wsi Rotembark w agroturystyce Na Kampie. To właśnie tam mogliśmy dosłownie najeść się kaszubskimi Ruchankami ... ;P z żurawiną - oczywiście kaszubską!

Posileni tym tradycyjnym smakołykiem wyruszyliśmy na ciąg dalszy żurawinowego festiwalu do miejscowości Dobrogoszcz położonej na malowniczym jeziorem o tej samej nazwie. I tutaj znów smakołyki - tradycyjne, naturalne i niesamowicie pyszne dania kuchni kaszubskiej ... i nie tylko ... Specjalnie na tę okazje Hotel Stary Browar Kościerzyna przygotował w swojej browarni ciekawe w smaku piwo żurawinowe.

Posileni i pełni energii ruszyliśmy całą ekipą w kierunku Gdańska. Na drogę powrotną wybraliśmy w dużej części szlak Hymnu Narodowego na odcinku od Bedomina do Nowej Karczmy. Dalsza trasa to już przygotowany na tę okazję przebieg według indywidualnego pomysłu organizatora. Ważne, żeby bezpiecznie i w pięknych okolicznościach kaszubskiej przyrody dotrzeć do Gdańska. I tak było...

Nawiguj

Jak dbać o rower?

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria do roweru

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.