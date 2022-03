Rowerem do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 12 - 13 marca?

Wycieczki rowerowe w pobliżu Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które sprawdzili inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie.

🚲 Trasa rowerowa: Wokół Wyspy Sobieszewskiej

Stopień trudności: 1

Dystans: 27,51 km

Czas trwania wyprawy: 1 godz. i 43 min.

Dominująca nawierzchnia:

asfalt, drogi gruntowe

Czas potrzebny na pokonanie trasy:

2-3 godziny

Krótka i urozmaicona propozycja wycieczki wokół Wyspy Sobieszewskiej, która powstała po utworzeniu się dwóch ujściowych ramion rzeki Wisły, naturalnej Wisły Śmiałej w okolicach Górek Wschodnich po powodzi z 1846 r. oraz Przekopu Wisły, sztucznie wykonanego pod koniec XIX w.

Jest to niezwykle bogata w walory przyrodnicze i kulturowe trasa, podczas pokonywania której obejrzeć możemy sanktuarium Matki Bożej Saletyńskiej w Sobieszewie, zabytkową śluzę w Przegalinie oraz modrzewiowy dworek o interesującej historii w Orlu. Wyspa Sobie- szewska to raj dla ornitologów,, którzy w rezerwatach „Mewia Łacha” i „Ptasi Raj” prowadzą obserwacje ptaków i zwierząt. To jeden z najcenniejszych obszarów występowania ptactwa w naszym regionie. Na plażach wyspy, szczególnie w okolicach ujścia Przekopu Wisły, dość często zobaczyć można foki szare.

Trasa rozpoczyna się i kończy przy moście pontonowym i pętli autobusowej w Sobie- szewie (autobusy 186 i 112). Możliwość zaparkowania samochodu na parkingu przy kościele. Większość trasy (24 km) prowadzi oznakowanym niebieskim szlakiem rowerowym im. Wincentego Pola.