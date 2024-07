Rowerem do 11 km od Gdańska. Pomysły na jednodniowy wypad. Gdzie w weekend 3 - 4 sierpnia?

Szukasz pomysłu na wyprawę rowerową w okolicy Gdańska? Podpowiadamy, gdzie warto się wybrać. Mamy 5 ciekawych propozycji. Są zróżnicowane pod względem trudności czy odległości, dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie. Razem z Traseo proponujemy Wam 5 tras na wyjazd rowerem w odległości do 11 km od Gdańska. Co tydzień wybieramy inny zestaw. Sprawdź, jakie trasy rowerowe w okolicy Gdańska proponujemy na weekend.

Wycieczki rowerowe w okolicy Gdańska

We współpracy z Traseo przygotowaliśmy dla Was 5 tras rowerowych w odległości do 11 km od Gdańska, które wypróbowali inni rowerzyści. Wybierz najlepszą dla siebie. Jazda rowerem to bardzo lubiana forma aktywności szczególnie w ciepłych miesiącach. Oczywiście nie tylko. Najwięksi pasjonaci jeżdżą rowerem przez cały rok. Nic w tym dziwnego, ponieważ rower daje nam wiele korzyści. Ruch jest dobry dla naszego zdrowia, a przy okazji możemy odwiedzić ciekawe miejsca. Można również wybrać rower jako środek lokomocji i dojeżdżać nim do pracy czy na zakupy. Jeśli więc szukasz pomysłów na trasy w okolicy miejsca zamieszkania, bardzo dobrze trafiłeś. Poniżej przedstawiamy 5 wybranych tras, które polecane są przez innych użytkowników. Wracaj do tego artykułu regularnie, ponieważ będzie on aktualizowany i będą pojawiać się nowe trasy.

Zanim wyruszysz na wyprawę, sprawdź, jaka będzie pogoda. W sobotę 03 sierpnia w Gdańsku ma być 24°C. Nie powinno padać. W niedzielę 04 sierpnia w Gdańsku ma być 26°C. Prawdopodobieństwo pojawienia się deszczu wynosi 20%. 🚲 Trasa rowerowa: Przez Mierzeję Wiślaną Stopień trudności: 2.0

Dystans: 171,76 km

Czas trwania wyprawy: 10 godz. i 44 min.

Przewyższenia: 34 m

Suma podjazdów: 675 m

Suma zjazdów: 675 m Lubimyrowery.pl poleca trasę rowerzystom z Gdańska Trasa jednodniowego rajdu rowerowego przez Mierzeję Wiślaną. Celem rajdu była granica RP z Rosją.

Wyruszamy z Gdańska z parkingu przy Urzędzie Marszałkowskim. Dalej wzdłuż brzegów Opływu Motławy i przez Olszynkę docieramy do Rafinerii Gdańskiej. Lokalnym asfaltem o nieznacznym natężeniu ruchu samochodowego dojeżdżamy do Sobieszewa. Przez Wyspę Sobieszewską przejeżdżamy zalesionym rejonem, tym samym przejazd jest zdecydowanie wygodniejszy ponieważ dookoła hulał całkiem dokuczliwy wiatr. Po raz kolejny mieliśmy okazję zmierzyć się z dość interwałowymi wzniesieniam wyspy. Przygodę z Wyspą Sobieszewską kończymy na przystani promowej w Świbnie. Prom przez Wisłę kursuje do przystani w Mikoszewie. Już w Mikoszewie opuszczamy ucywilizowane rejony Mierzei i chowamy się w leśnych ostępach. Leśnymi duktami docieramy do okolic Jantaru. Tam rozpoczyna się najlepszy etap wyprawy... singiel wzdłuż wybrzeża. Zdjęcia nie oddają w pełni uroku tego miejsca ani frajdy i przyjemności z jazdy jakiej nam dostarczył. Wspaniała zabawa na singlu trała aż do okolic Kątów Rybackich. Dalszy etap jazdy to już leśne dukty nieco piaszczyste ale przejezdne dla roweru górskiego, które doprowadziły nas do Krynicy Morskiej. W Krynicy robimy dłuższą przerwę na obiad i odpoczynek przed dalszą jazdą. W Krynicy Morskiej swój początek ma całkiem niedawno wybudowany odcinek planowanej trasy rowerowej przez Piaski a kończący się tuż przy granicy z Rosją. Wcześniejszy kameralny przejazd leśnym duktem wymagający niekiedy przedzierania się przez trudno przejezdne leśne chaszcze przeistoczył się w jazdę szeroką i wygodną drogą pożarową. Aktualnie wygląda to dość dobrze, ale czy tak będzie w kolejnych latach? Jeżeli na tę drogę nie zostaną wpuszczone samochody, to z pewnością tak. Natomiast w przeciwnym razie droga zmieni się w zwykłą szutrówkę pokrytę tarką i garbami. Oby ten scenariusz się nie ziścił. Po spotakaniu z granicą do Gdańka śmigamy asfaltami. Wybór podyktowany warunkami atmosferycznymi. Całość drogi powrotnej minęła nam w deszczu i dość dokuczliwym wietrze.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Szlak Motławski Stopień trudności: 1.0

Dystans: 36,04 km

Czas trwania wyprawy: 2 godz. i 15 min.

Przewyższenia: 22 m

Suma podjazdów: 52 m

Suma zjazdów: 42 m PomorskieTrasyRowerowe poleca trasę mieszkańcom Gdańska Dominująca nawierzchnia: płyty betonowe / asfalt Czas potrzebny na pokonanie trasy: 3-4 godziny Jeden z najpopularniejszych szlaków Trójmiasta i okolic łączący Gdańsk z Tczewem.

Oznakowany jest kolorem czerwonym i prowadzi wzdłuż rzeki Motławy. Na trasie kilka interesujących kościółków gotyckich oraz przykładów regionalnego budownictwa. Wokół rozciąga się z pozoru monotonny, żuławski krajobraz, który dopiero po bardziej wnikliwym poznaniu staje się niezwykle intrygujący. Szczególne wrażenie wywiera tu Motława, która przecina płaskie i rozległe połacie żuławskich łąk, płynąc spokojnym nurtem przez malownicze wsie o średniowiecznym rodowodzie. Na wiosnę w niektórych miejscach rozciągają się po horyzont pola tulipanów.

Trasa jest łatwa, płaska, biegnie po mało uczęszczanych drogach publicznych, ścieżkach polnych oraz na odcinku w okolicach Gdańska, po betonowych płytach. Doskonale nadaje się na kilkugodzinną wycieczkę, a wraz ze zwiedzaniem polecanych zabytków i atrakcji w Tczewie, wydłużyć ją można nawet do całego dnia. Wycieczkę można rozpocząć w Tczewie, który jest dobrze skomunikowany z Trójmiastem poprzez pociągi PKP.

Trasa pochodzi z wydawnictwa "Rowerowe Inspiracje" opracowanego przez UMWP Nawiguj 🚲 Trasa rowerowa: II Żurawinowy Rajd Rowerowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 160,19 km

Czas trwania wyprawy: 35 godz. i 22 min.

Przewyższenia: 253 m

Suma podjazdów: 1 504 m

Suma zjazdów: 1 466 m Rowerzystom z Gdańska trasę poleca Lubimyrowery.pl

Trasa dwudniowego rajdu rowerowego, którego celem był udział w kaszubskim festynie - Festiwal Żurawiny. Impreza odbyła się 9 i 10.09.2016.

Trasa rajdu rozpoczęła się w Gdańsku tuż przy Dworcu Głównym PKP skąd przedostaliśmy się w obszar Parku Oruńskiego gdańskimi drogami rowerowymi (niestety na pewnym odcinku w trakcie remontu). Dalsza trasa to dość kłopotliwy (ze względu na ruch samochodowy) wyjazd w kierunku miejscowości Otomin. Dalsza droga to już zdecydowanie odmienny klimat... Krajobrazy i otocznie typowe dla kaszub. Lokalnymi drogami gruntowymi i leśnymi przedostaliśmy się w kierunku Żukowa i Szwajcarii Kaszubskiej. To odcinek dość mocno pofałdowany i górzysty wymagający od rowerzysty co najmniej średniej kondycji i wytrwałości. Podjazd wieńczący nasz wysiłek to odcinek od okolic miejscowości Wieżyca do miejscowości Szymbark. To najwyższe i najtrudniejsze wzniesienie całej trasy. To właśnie odcinek, który zmusił część uczestników rajdu do podejścia obok roweru ;) ... Dalszy odcinek to już mniej pofałdowana trasa do Zielenina, gdzie mieliśmy okazję zasmakować specjałów kuchni kaszubskiej - zupa żurawinowa - To właśnie dla niej część z nas wzięła udział w rajdzie. W Zieleninie mogliśmy również zobaczyć na własne oczy jak wygląda naturalne środowisko występowania żurawiny. Po pikniku okraszonym kaszubskimi przyśpiewami udaliśmy się na nocny spoczynek do agroturystyki Gościna w Kaliskach koło Kościerzyny.

Rankiem dnia następnego wyruszyliśmy w kierunku Kościerzyny gdzie wzięliśmy udział w rodzinnym rajdzie rowerowym organizowanym przez kościerski oddział PTTK Promyk. Na trasie tej małej pętelki zorganizowany został lokalny piknik we wsi Rotembark w agroturystyce Na Kampie. To właśnie tam mogliśmy dosłownie najeść się kaszubskimi Ruchankami ... ;P z żurawiną - oczywiście kaszubską!

Posileni tym tradycyjnym smakołykiem wyruszyliśmy na ciąg dalszy żurawinowego festiwalu do miejscowości Dobrogoszcz położonej na malowniczym jeziorem o tej samej nazwie. I tutaj znów smakołyki - tradycyjne, naturalne i niesamowicie pyszne dania kuchni kaszubskiej ... i nie tylko ... Specjalnie na tę okazje Hotel Stary Browar Kościerzyna przygotował w swojej browarni ciekawe w smaku piwo żurawinowe.

Posileni i pełni energii ruszyliśmy całą ekipą w kierunku Gdańska. Na drogę powrotną wybraliśmy w dużej części szlak Hymnu Narodowego na odcinku od Bedomina do Nowej Karczmy. Dalsza trasa to już przygotowany na tę okazję przebieg według indywidualnego pomysłu organizatora. Ważne, żeby bezpiecznie i w pięknych okolicznościach kaszubskiej przyrody dotrzeć do Gdańska. I tak było...

Nawiguj

Jaka będzie pogoda? Pogoda na weekend dla Gdańska

🚲 Trasa rowerowa: Wyspa Sobieszewska MTB Trail Stopień trudności: 2.0

Dystans: 26,52 km

Czas trwania wyprawy: 3 godz. i 47 min.

Przewyższenia: 53 m

Suma podjazdów: 447 m

Suma zjazdów: 475 m GR3miasto poleca trasę rowerzystom z Gdańska

26,5 km trasa w formie pętli wiedzie w górnej, zalesionej części Wyspy Sobieszewskiej, między plażą a rezerwatami przyrody: Ptasi Raj i Mewia Łacha. Tutejsze wiecznie zielone bory nadmorskie, naszym zdaniem idealne są na każdą porę roku. Obszary o podłożu sandrowym, czyli piaszczystym szybko chłoną wodę przez co w tutejszych lasach nie ma żadnego błota, jak w przypadku Trójmiejskiego Parku Krajobrazowego. To idealny rejon na wypady późną jesienią, zimą i wczesną wiosną, szczególnie, gdy wkoło jest szaro, buro i ponuro. Proponowana przez nas trasa skupia się na leśnych, miejscami dość wąskich i wymagających duktach i ścieżkach, które potocznie zwane są „singlami”. Liczne krótkie i strome podjazdy, a także szybkie zjazdy z pewnością wymagają od rowerzysty sporo umiejętności technicznych, dlatego też odradzamy tą trasę osobom początkującym.

W południowej części trasy, ścieżki są bardzo kręte i mamy do pokonania wiele wzniesień w tym podjazd pod najwyższe wzgórze wyspy - liczącą 32 m n.p.m. Górę Orlą. W północnej części, bliżej plaży miejscami jazdę utrudnia piach, ale zawsze można odskoczyć w górne części zalesionych wydm pokonując dość interwałową trasę, to w górę, to w dół. Wybór więc na leży do Was.

Nawiguj

🚲 Trasa rowerowa: Pętla wzdłuż Raduni. Szlak Bursztynowy Stopień trudności: 2.0

Dystans: 46,13 km

Czas trwania wyprawy: 4 godz. i 28 min.

Przewyższenia: 178 m

Suma podjazdów: 1 541 m

Suma zjazdów: 1 536 m Trasę dla rowerzystów z Gdańska poleca Wandrzejuk Dzisiejsza wyprawa zaczęła się niecodziennie, bo z przedmieść Gdańska na wysokości Kowal. Wyruszyliśmy w stronę jeziora Otomińskiego od strony ul. Jabłoniowej, gdzie po sprawnym pokonaniu leśnych podjazdów stanęliśmy pod drogowskazem na skrzyżowaniu szlaków. Jako że w planach była wycieczka w kierunkach południowych, wybraliśmy szlak czarny "Wzgórz Szymbarskich". Ruszyliśmy zatem przez las, by osiągnąć spektakularny zjazd do doliny rzeki Raduni. Mimo że było w miarę sucho, trzeba uważać na kamienie i "rowy" wyżłobione przez spływającą wodę. Malownicza przeprawa przez rzekę jak zwykle kończyła się małym bagnem i konieczne było przeniesienie rowerów nad rozlewiskiem. Kontynuujemy jazdę w stronę Łapina, początkowo wzdłuż torów, potem asfaltową drogą. W pewnym momencie porzucamy czarny szlak i asfaltem zjeżdżamy do Kolbud, przy okazji zwiedzając zabytkowy jaz na rzece. W Kolbudach wkraczamy na szlak żółty - "Bursztynowy" który poprowadzony jest równolegle do koryta Raduni. W lesie chwila przerwy na uzupełnienie płynów. I tu ciekawostka - na pobliskiej sośnie siedziała wielka sowa, która niestety odleciała gdy chciałem zrobić zdjęcie :) robi wrażenie takie spotkanie. Ruszamy zatem w kierunku Pręgowa, przekraczając wodę stalowym mostem.

Wyjeżdżamy z lasu, mijamy Pręgowo, osiągamy Bielkówek i ruszamy nasypem kolejowym w stronę Straszyna. Mijamy piękne elektrownie wodne z początku XX wieku, które cały czas produkują prąd. W dolnym biegu Raduni jest ich aż 9. Warto zatrzymać się na chwilę by obejrzeć te jedyne w swoim rodzaju zabytki hydrotechniki. Mijamy Straszyn i przed nami ostatni dziki etap wycieczki - za obwodnicą jedziemy gruntową drogą, a następnie polami wzdłuż zakoli Raduni. Wszędzie krzaki, zarośla - jest klimat :) W końcu wyjeżdżamy w Pruszczu, przy Faktorii. Może kiedyś uda się zwiedzić tą osadę, wydaje się być niezłą atrakcją. Do domu wracamy wałem przy kanale Raduni, niestety pod zimny, północny wiatr.

Jest to jedna z moich ulubionych tras osiągalnych bezpośrednio spod domu. Polecam szczególnie!

Nawiguj

Pora na serwis roweru? Tam naprawisz rower - serwisy rowerowe w Gdańsku

Traseo.pl to portal oraz darmowa aplikacja mobilna na urządzenia z systemami android lub iOS. Znajdziesz tu ponad 200 000 tras! Możesz nagrywać własne ślady podczas wycieczek lub podążać trasami pozostałych użytkowników. Szukaj inspiracji wycieczkowych. Rób zdjęcia, dodawaj opisy, a później wyślij zapisaną trasę na Traseo.pl. Będziesz mieć możliwość dodatkowej edycji danej trasy. Możesz również podzielić się nią z innymi użytkownikami Traseo lub zachować jako prywatną tylko dla siebie. Sprawdź wszystkie możliwości Traseo, zainstaluj aplikację i ruszaj na szlak!

Kochasz rower ale zakupy robisz rozważnie? Sprawdź kody rabatowe EMPIK oraz promocje i zniżki w innych sklepach online!

Zadbaj o stan techniczny roweru

Utrzymywanie roweru w odpowiednim stanie technicznym to klucz do sukcesu. Co najmniej raz w roku rób przegląd swojego jednośladu. Idealnie jest robić to dwukrotnie - przed oraz po sezonie. W Internecie znajdziesz wiele poradników na ten temat, jak robić to poprawnie. Możesz również oddać swój sprzęt to serwisu rowerowego.

Sprawność roweru przełoży się na komfort i bezpieczeństwo podczas jazdy. Jeśli regularnie będziesz go serwisować na pewno dłużej Ci posłuży.

Akcesoria rowerowe

Akcesoria rowerowe możemy podzielić na te niezbędne oraz dodatkowe. Wymagane jest: oświetlenie, które nie zawsze jest na wyposażeniu, gdy kupujemy rower

a także dzwonek. Tak jak w przypadku lamp, najczęściej trzeba go dokupić. Lampka z przodu powinna być biała, a z tyłu czerwona. Przy wybieraniu dzwonka zwróć uwagę na dźwięk, jaki wydaje. Z dodatkowego wyposażenia warto wybrać: błotniki - szczególnie istotne są, gdy nie zraża Cię brzydka pogoda do jazdy

odblaski na koła, bagażnik oraz siodełko - dla zwiększenia widoczności

stopka lub inaczej nóżka - by móc zaparkować rower

zapięcie do roweru - by móc go bezpiecznie spuścić z oczu

saszetka na rower - często z przeźroczystym przodem i specjalną kieszonką na telefon, by móc widzieć ekran podczas jazdy

uchwyt na bidon oraz bidon

koszyk na rower - jeśli chcesz nim jeździć na zakupy

fotelik dla dziecka - dla rodziców

pompka

stojak rowerowy - jeśli będziesz samodzielnie serwisować rower

akcesoria i narzędzia do serwisowania roweru

Omówiliśmy przydatne akcesoria rowerowe, to teraz czas na strój na rower. Oczywiście wygodne, sportowe buty oraz strój to podstawa. Ciekawą alternatywą są specjalnie spodenki, majtki lub legginsy na rower, które zapobiegają obtarciom i bólom. Przydatne będą również rękawiczki na rower, czapka z daszkiem lub zwykła oraz okulary - niekoniecznie przeciwsłoneczne. Okulary rowerowe są specjalnie dopasowane do twarzy, by nie odstawały. Znajdziesz takie przeciwsłoneczne oraz z przeźroczystymi szkiełkami, które chronią oczy przed owadami i wysuszaniem oczu.