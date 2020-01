"Rozbitkowie" Czesława Podleśnego przyłapani o wschodzie słońca [ZDJĘCIA]

Na terenie dawnej Stoczni Gdańskiej, podziwiać można intrygującą wystawę autorstwa Czesława Podleśnego. - Kiedy pojawiają się moje rzeźby w przestrzeni publicznej, milknie mój komentarz: widz i rzeźba mają sobie więcej do powiedzenia niż by to zrobiła moja narracja. Czeka ich wiele pytań, na które muszą znaleźć swoją odpowiedź, ale dzięki temu odkrywają pokłady emocji, których ja nie dostrzegłem skupiając się nad formą i przekazem - czytamy na stronie artysty. Industrialne rzeźby, przywodzące na myśl postacie z filmów science-fiction, o wschodzie słońca uchwycił niedawno nasz fotoreporter Przemysław Świderski.

MuzoTok: Viki i Kayah "Ramię w ramię" opowiadają o najnowszym utworze. Wideo