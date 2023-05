Rozliczanie składki zdrowotnej. ZUS w Gdańsku przypomina: Masz czas tylko do 22 maja. Niedopłaty musisz zapłacić ZUS do poniedziałku Michał Karcz

Złożyłeś do ZUS roczne rozliczenie składki zdrowotnej za 2022 rok? Czasu na formalności zostało bardzo mało, bo musisz dokumenty złożyć najpóźniej do poniedziałku 22 maja 2023 roku. Jak to zrobić? Przypominamy krok po kroku jak to zrobić.