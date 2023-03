Rozmowa z Adamem Hlebowiczem, dyrektorem Biura Edukacji Narodowej o wystawie "Gospodarka III Rzeszy" i reparacjach

Niemcy wykorzystywali więźniów do przymusowej i niewolniczej pracy

Niemiecki historyk Götz Aly obliczył, że zagrabione przez Niemców dobra miałyby dzisiaj wartość co najmniej 2 bln euro. Wiele ukradzionych w całej Europie dóbr kultury do dziś znajduje się w rękach niemieckich.

Wymienione przez pana firmy, ale i dziesiątki, setki innych - ok. 90% ówczesnych niemieckich firm - korzystały z pracy niewolniczej i przymusowej jeńców wojennych, więźniów obozów, ludzi wywiezionych ze swoich ojczyzn i zwerbowanych przymusowo robotników. Przyjmuje się, że aż 14 mln osób z różnych podbitych państw, pracowało jako robotnicy przymusowi w Niemczech w okresie wojny. Do tego musimy dodać ukradzione z podbitych terenów wyposażenia fabryk, technologię, złoża naturalne, kruszce szlachetne. W miarę niemieckich podbojów np. Deutsche Bank przejmował banki na ziemiach okupowanych przez III Rzeszę. W sumie utworzył 82 oddziały i 54 filie. Od 2 października 1939 r. Ten bank zaangażował się finansowo w proces przejmowania przez Niemcy polskich zakładów przemysłowych. Takie firmy, jak Hugo Boss, Bayer AG, czy Dr. Oetker, zwiększyły zdecydowanie swój zysk na dostawach dla niemieckich formacji militarnych. Nie tylko Wehrmachtu, ale i SS i SA.

Moim zdaniem powinno. To niegodnie zdobyte kapitały. Na stronach internetowych tych potężnych dzisiaj firm, można znaleźć częstokroć dość szczegółowe informacje o robotnikach przymusowych z czasów wojny wykorzystywanych do wzbogacenia danej firmy. Zazwyczaj nie ma jednak informacji o zawłaszczaniu majątku, czy o nazistowskiej przestępczej działalności ich właścicieli lub osób zarządzających firmą przed - i w czasie wojny.

Tak. Hitler chciał gospodarki autarkicznej dla Niemiec. Uważał, że najlepszym modelem dla gospodarki jego państwa będzie gospodarka samowystarczalna. To utopia. Nie było i nie ma świecie państwa, które może w pełni spełnić taki postulat. Owszem, Hitlerowi w jakiejś mierze udała się ta sztuka, ale właśnie kosztem podbitych państw i narodów. Dodajmy, że III Rzesza musiała współpracować z niektórymi kontrahentami zagranicznymi, a ci czynili to wiedząc, że współpracują z przemysłem śmierci. Jako przykłady możemy wymienić amerykańskich potentatów gospodarczych, takich jak IBM i Coca-cola.

Nasza wystawa, po uroczystej inauguracji w Warszawie, w grudniu zeszłego roku z powodzeniem objeżdża duże miasta północnej i zachodniej Polski, czyli na tych ziemiach, które III Rzesza przemocą włączyła w swe granice lub, które wcześniej należały do Niemiec. Teraz jest prezentowana równolegle w Gdańsku i Poznaniu. Potem przyjdzie kolej na inne regiony Polski. Wreszcie, po ekspozycjach u nas w kraju, planujemy pokazanie jej zagranicą, także w Niemczech. Wystawa jest dwujęzyczna, po polsku i angielsku, możemy w każdej chwili przetłumaczyć ją na dowolny język i wydrukować. Wydamy także odrębny katalog wystawy z nieco bardziej rozbudowanym tekstem, żeby móc rozesłać go zarówno do ważnych liderów opinii w Polsce, jak i zagranicą.

Jak reagują odwiedzający tę ekspozycję? Są zaskoczeni?

Muszę powiedzieć, że wystawa spotyka się z ogromnym odzewem. Najpierw ze strony mediów - na premierze była obecna nawet niemiecka telewizja, co nieczęsto się zdarza - potem widzów. Całkiem sporo ludzi podchodzi do nas i rozmawia, ewentualnie opisuje w mailach swoje refleksje na temat prezentacji. Ponieważ teksty na wystawie są po polsku i angielsku, czyta ją także wielu obcokrajowców. Wielu z nich jest zdziwionych, zaskoczonych. „Jak to? 13 mln zamordowanych cywili w czasie całej II wojny przez około 200 tysięcy zbrodniarzy niemieckich, a tylko 6,5 tysiąca z nich stanęło przed sądem, w tym zaledwie 182 zostało skazanych na najwyższy wymiar kary, czyli dożywocie?”. Te liczby ludzi szokują. Pokazują też jak bardzo powierzchowna, także w odniesieniu do gospodarki, była denazyfikacja przeprowadzona po wojnie w Niemczech.