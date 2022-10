Rozmowa z Lucyną Kicińską, ekspertem IPiN. Co jest najważniejsze w zapobieganiu i pomocy osobom z myślami samobójczymi?

Dziecięcy telefon zaufania to pierwszy krok do tego, aby pomóc dzieciom?

Jak najbardziej. Wiele dzieci i nastolatków korzysta z telefonów zaufania, z możliwości anonimowej pomocy, kiedy szuka dla siebie wsparcia w sytuacjach kryzysowych. Warto pamiętać, że dzieci i młodzież nie mogą same zgłosić się do lekarza psychiatry albo do psychoterapeuty. Często możliwość kontaktu z telefonem 116 111, 800 12 12 12 lub 800 119 119 jest tym pierwszym krokiem, żeby uzyskać wsparcie i żeby ośmielić się do powiedzenia o swoich kłopotach czy problemach komuś dorosłemu w otoczeniu. Rozmowa telefoniczna może nie być wystarczająca do tego, żeby poradzić sobie z trudnościami.

Jeżeli mówimy o zaburzeniach psychicznych, depresji, o dzieciach, które się samookaleczają, mają myśli samobójcze, to tutaj niezbędna jest pomoc specjalistów twarzą w twarz, czyli lekarza psychiatry i psychoterapeuty. Dzieci często boją się mówić rodzicom o swoich problemach i w takich sytuacjach rolą konsultantów telefonu zaufania, jest to żeby tę motywację zbudować. Udzielić wsparcia, ale też pokazać, na czym polega kontakt ze specjalistami. Często dzieci mówią: "dzwonię, bo nie pójdę do psychologa, bo psycholog jest dla wariata". W dzieciach funkcjonują silne mity i zniekształcenia dotyczące pomocy psychologicznej. W rozmowie konsultant może wyjaśnić, na czym polega ta pomoc, ale też ją po prostu pokazać, ponieważ sam jest na ogół psychologiem lub pedagogiem.