Rozpoczął się I Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – "Rozwój Pomorza" w Wejherowie

I Kaszubsko-Kociewski Kongres Samorządowy – Rozwój Pomorza. Debaty o rozwoju Kaszub i Kociewia

Podczas całego dnia wypełnionego dyskusjami uczestnicy kongresu wskażą, jakie wyzwania inwestycyjne stoją przed Pomorzem. Specyfika Kaszub i Kociewia łączy przywiązanie do tradycji i własnej tożsamości z etosem pracy, gospodarności i przedsiębiorczości. To właśnie o tym, jak skonstruowane może być wsparcie rządowe dla naszych małych ojczyzn, usłyszymy w sobotę. Paneliści poruszą też tematy jakości życia i usług społecznych. W przemówieniu inaugurującym do uczestników zwrócił się Mateusz Morawiecki, prezes Rady Ministrów.