Rozpoczął się proces operatora kładki na gdańską Ołowiankę. O włos od katastrofy statku "Danusia". Arkadiusz R. nie przyznaje się do winy

Zastrzegł, że to przestępstwo zagrożone jest karą nawet 8 lat więzienia.

O kilka metrów od katastrofy

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w lipcu 2017 roku, gdy statek „Danuta” wracał z przystanku na Westerplatte. W momencie, gdy ze 139 osobami na pokładzie zbliżał się on do zwodzonej kładki, tylko metry powstrzymały uderzenie. Wszystko nagrały kamery monitoringu.