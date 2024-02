Rozpoczęcia rewitalizacji Placu Wałowego w Gdańsku możemy się spodziewać na początku 2025 roku. Pierwszy raz zapowiadano ja 15 lat wcześniej

W marcu 2011 roku został rozstrzygnięty zorganizowany przez miasto i jedną z firm reklamy zewnętrznej konkurs, który przyniósł kolejne studenckie prace. Entuzjazm ostudził jednak ratusz.

- Nie mogę wskazać konkretnego terminu, kiedy prace ruszą, bariera to brak pieniędzy – mówił podczas ogłaszania wyników konkursu prezydent Paweł Adamowicz. - Zawsze jednak przygotowanie do inwestycji trwa dłużej, niż jej przeprowadzenie. Tak więc, im lepiej się teraz przygotujemy, tym lepiej ją później zrealizujemy. Traktujmy zaprezentowane pomysły jako wstęp do rewitalizacji Placu Wałowego – deklarował.